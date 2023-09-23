نتنياهو: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع السعودية في الأشهر القليلة المقبلة أو سيتم تأجيله لعدة سنوات

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابلة الليلة (بين الجمعة والسبت) مع شبكة الأخبار الأمريكية "فوكس نيوز"، بعد ساعات من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: "إننا نقترب من السلام كل يوم". وأّنّ هناك فرصة سانحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. إذا لم نفعل ذلك، فسوف يتأخر الأمر لعدة سنوات. فعندما يتوق ثلاثة قادة وثلاث دول الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل إلى تحقيق نتيجة، فإن فرص النجاح تزداد.

وأضاف نتنياهو أن "الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءا من الإتفاق"، وأن "بإمكانهم الاستفادة منه".

وعندما سئل عن الخلافات في الحكومة على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق تطبيع، أوضح أنه لن يعرض أمن إسرائيل للخطر وأن الجميع سوف سيشاركون بأي اتفاق مستقبلي.

وأضاف: لدي جدالات مع أعضاء التحالف، يمكننا التغلب على العقبات والتوصل إلى انفراجة. السلام سيخلق ممرا من آسيا إلى أوروبا. أنا متجه نحو اتمام هذه المهمة ومن الممكن الوصول إلى هذا الهدف، يمكن صنع التاريخ وتحقيق انجاز كبيرنحو إنشاء شرق أوسط جديد والانتقال من إسرائيل إلى القارات الأخرى". وسئل لاحقا عن التطبيع بين إيران والسعودية، فأجاب بأنه متفائل و"لا يعتقد أن السعوديين غيروا رأيهم بشأن إيران".

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي أول خطاب مباشر له منذ خمس سنوات، قيم نتنياهو أننا "أمام اختراق دراماتيكي" في شكل سلام مع المملكة العربية السعودية من شأنه أن يجلب "شرق أوسط جديد حقًا"، وادعى أن "إذا رأى الفلسطينيون أن أغلبية العالم العربي يتصالح مع إسرائيل، فإنهم سيتوقفون أيضًا عن فكرة تدمير إسرائيل. ويجب ألا يكون للفلسطينيين حق النقض (الفيتو) على عملية السلام مع الدول العربية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الجمعة، إن "إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح المشتركة مما سيسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقا" وتابع"السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين".