الدول التي قد تُطبّع مع إسرائيل بعد السعودية | تقرير

تتوقع إسرائيل أنّ هناك سلسلة من الدول الإسلامية التي قد تحذو حذو السعودية وتطبّع علاقاتها مع القدس، في حال تمت الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة

تدرس إسرائيل في حال توقيف اتفاقية سلام وتطبيع مع السعودية إمكانية انضمام دول أخرى لمثل هذه الإتفاقات، وبحسب تقرير نشره موقع "واينت" الإسرائيلي.

وتتوقع إسرائيل أنّ هناك سلسلة من الدول الإسلامية التي قد تحذو حذو السعودية وتطبّع علاقاتها مع القدس، في حال تمت الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة. ووفقا للتقديرات في إسرائيل، بعد اتفاق محتمل مع المملكة العربية السعودية. سيكون هناك "طوفان" من تطبيع العلاقات من العالم الإسلامي، ومن بين أمور أخرى، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وعمان والعديد من الدول الأخرى في أفريقيا ستقرر تطبيع العلاقات.

إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم، ورابع أكبر ديمقراطية. وفي إسرائيل، يجرون محادثات سرية مع المسؤولين في الدولة التي تقيم علاقات تعاون تجارية وسياحية وأمنية مع القدس. ويعمل الأمريكيون أيضًا خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر مسؤول إسرائيلي كبير أن الإندونيسيين يخشون المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها المتطرفون، لذا فمن المنطقي بالنسبة لهم انتظار المملكة العربية السعودية.

وتعتبر ماليزيا، وهي دولة إسلامية كبيرة أخرى في آسيا، معادية تمامًا لإسرائيل - وتحظر دخول الإسرائيليين بشكل مباشر. بل إن ماليزيا كانت تُعتبر مركزًا لتدريب نشطاء الجناح العسكري لحماس، وقد كشف الشاباك في السنوات الأخيرة عن عدد كبير من الحوادث التي تدرب فيها مقاتلو حماس في ماليزيا وتلقوا تدريبًا عسكريًا منهجيًا بموافقة ضمنية من السلطات الماليزية.

دولة أخرى، كما ذكرنا، تم وضع علامة عليها في إسرائيل، وهي بنغلاديش، 90% من سكان هذه البلاد الفقيرة مسلمون. وهي لا تعترف بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل كانت في الواقع من أوائل الدول التي اعترفت بها في عام 1971 - عندما نالت استقلالها. وفي بنغلادش، حتى بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، وردت أنباء عن وجود تعاون مع إسرائيل، وقبل حوالي عامين، أشارت إلى نهج آخر تجاه إسرائيل - عندما غيرت صياغة جواز سفرها ورفعت الحظر المفروض على مواطنيها الذين يزورون دولة إسرائيل.

AP/ Israeli Prime Minister's Office 2018© سلطان عمان قابوس بن سعيد آل سعيد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عمان، التي تم ذكرها لسنوات كواحدة من الدول التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل، يتم تذكرها جزئيا من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إليها في عام 2018، عندما التقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد. رئيس وزراء إسرائيلي آخر زار الدولة الصغيرة التي يعيش فيها حوالي 4.5 مليون نسمة هو إسحق رابين في التسعينيات، وتلاه شمعون بيريز. وقبل حوالي أسبوع ونصف فقط، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يدير محادثات التطبيع مع إسرائيل، عمان أيضا. وقطع العمانيون علاقاتهم مع إسرائيل بعد الانتفاضة الثانية، لكنهم اتخذوا خطوة تجاه إسرائيل عندما سمحوا للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر مجالهم الجوي في طريقها إلى الشرق.

وهناك دولة أخرى مدرجة على جدول الأعمال وهي جيبوتي، التي تقع في القرن الأفريقي، والتي لا تقيم حاليا علاقات رسمية مع إسرائيل.

وجرت محادثات أيضًا مع مالي، لكنها انسحبت منها بسبب علاقاتها بمجموعة فاغنر. وكذلك الأمر مع النيجر، تراجعت الاتصالات معها أيضًا، بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.