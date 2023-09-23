الانتخابات في السلطات العربية داخل إسرائيل في أجواء من الرعب: "الناخبون سيصوتون ومعهم شعور بالخوف"

قلق في المجتمع العربي قبيل الانتخابات المحلية

تخيم سحابة كثيفة من المخاوف في البلدات العربية قبيل الانتخابات المحلية المقبلة في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

السبت الماضي، انسحب مصعب دوحان، المرشح لمنصب رئيس بلدية الناصرة، من المنافسة بعد إطلاق النار عليه الشهر الماضي واستمرار تلقي التهديدات. الناصرة هي أكبر مدينة عربية في إسرائيل، لكن هناك 67 سلطة محلية عربية في إسرائيل، ويبدو أن جميعهم لديهم نفس المخاوف.

ويقول المحامي أمير بشارات، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لرؤساء الهيئات المحلية العربية، "نتحدث عن التعليم ونتحدث عن البنية التحتية، لكن بشكل عام فإن الموضوع الذي يشغل معظم المرشحين هو العنف والجريمة. الدوائر المحلية مهتمة بشكل رئيسي بهذا لأن الناخبين يشعرون بعدم الأمان. لدينا شعور بالخروج عن القانون الحقيقي. هناك بلدات لا يغادر فيها الناس منازلهم بعد الساعة السابعة مساءً خوفًا من التعرض لأي اذى"

وعقب انسحاب مصعب دخّان، دعت القائمة العربية الموحدة سكان المدينة إلى الخروج والتصويت بشكل جماعي، وعدم الاستسلام للوضع الحالي: "التصويت اليوم هو القوة الأهم لتغيير واقعنا وحماية مستقبل أبنائنا، ويجب ألا نضيع هذه الفرصة ونمنح الجوائز لمن يريد نشر روح اليأس".

رافقت العشائرية والفساد والعنف الأنظمة الانتخابية في السلطات المحلية العربية منذ قيام الدولة، وخيمت على ديمقراطياتها. لكن العنف، وهو ليس جديدا، لكنه توسع واشتد، وهذه المرة هناك تصعيد حقيقي وواضح.

لقد اكتسبت المنظمات الإجرامية موطئ قدم في السلطات المحلية العربية، التي تدفقت إليها مبالغ كبيرة من أموال العمل الإيجابي لتعزيزها في السنوات الأخيرة، في أعقاب القرارين الحكوميين 922 و550 والانتخابات، مما يثير المخاوف بشأن تقويض العلاقات القائمة بينما ومن ناحية أخرى هناك محاولات لاستيعاب علاقات جديدة.

في أعقاب سلسلة الأحداث الدامية التي وقعت في شهر آب/أغسطس، أرسل وزير الداخلية موشيه أربيل نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذر فيه من أن "الانتخابات في ظل هذه الظروف لا يمكن أن تعبر عن إرادة الناخبين"، وبالفعل في الأيام الأخيرة كان الأمر كذلك. بحيث أفادت تقارير أن الحكومة تدرس تأجيل الانتخابات في 12 بلدية عربية خوفا من تدخل المنظمات الإجرامية. وقد قوبل هذا الاقتراح بالمعارضة. وخاصة من قبل زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، عضو الكنيست يائير لابيد، الذي قال على تويتر: "لا تخطئوا، دور الحكومة في دولة ديمقراطية هو السماح بإجراء انتخابات في أي موقف. عليهم إحضار الشرطة الإسرائيلية بأكملها، ومراقبة مراكز الاقتراع، وتعبئة الشاباك للحفاظ عليها، لكن ممنوع أن تلغي الحكومة الانتخابات".