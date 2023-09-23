نتنياهو لزعماء اليهود في الولايات المتحدة: لن نفرض "التعديلات القضائية"

وادعى أنه عازم على التوصل إلى توافق بشأن "التشريعات القضائية"

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة أمس (الجمعة) إنه مصمم على التوصل إلى توافق بشأن "خطة التعديلات القضائية"، وأنه لن يفرضه. جاء هذا في اجتماع شارك به نحو 20 من قادة المنظمات. ومن بينهم ممثلون عن الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، والوكالة اليهودية، ورابطة مناهضة التشهير ضد اسرائيل، ورؤساء التيارات الأرثوذكسية والمحافظة والإصلاحية.

وخارج القاعة، احتج نحو 200 متظاهر ضد الانقلاب، معظمهم من الإسرائيليين، وهتفوا الهتافات الاحتجاجية التي سُمعت بوضوح في القاعة التي انعقد فيها الاجتماع.

وأعرب أحد القادة خلال اللقاء عن مخاوفه بسبب الآراء العنصرية لبعض أعضاء الحكومة. ورفض نتنياهو هذه التصريحات وقال إنها لا تمثل موقف الحكومة.

شارك في الاجتماع الحاخام ريك جاكوبس، رئيس اتحاد اليهود الإصلاحيين، الذي يمثل حوالي مليوني يهودي في أمريكا الشمالية، وقال إن "السؤال بالنسبة للكثيرين منا، في نهاية المطاف، هو إلى أي مدى يمكن لكلمات نتنياهو أن تهدئنا" وبحسب جاكوبس، الذي تحدث سابقًا في المظاهرات المناهضة للخطة القضائية في تل أبيب، أن نتنياهو اتهم المعارضة خلال اللقاء بأن الطرفين لم يتوصلا إلى تسوية بشأن تشريع الانقلاب.

وقدم مورت كلاين، رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية، الذي حضر الاجتماع أيضًا، موقفًا مختلفًا. ووفقا له، فإن نتنياهو "قدم تفسيرات كبيرة حول سبب وضع الإصلاح حدا للديكتاتورية القانونية"، وأن "الممثلين المنتخبين سيعينون القضاة وليس القضاة أنفسهم". وشاركت في الاجتماع أيضًا زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، وبحسب بعض المشاركين، فقد شاركت في المحادثة واشتكت من أنها وعائلتها أصبحت هدفًا للمتظاهرين.