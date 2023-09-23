الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل صوت على مركبة هندسية عبرت خط الحدود مع لبنان

تم إطلاق قنبلتي غاز من لبنان باتجاه المنطقة التي تتمركز فيها قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، وسائل تفريق التظاهرات باتجاه أداة هندسية تم رصدها من خلال المراقبة على الحدود اللبنانية، وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن رأس المركبة اجتاز "الخط الأزرق" من لبنان في منطقة مزارع شبعا بنحو مترين. وخلال الحادث، تم إطلاق قنبلتي غاز من لبنان باتجاه المنطقة التي تتمركز فيها قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. ومن ثم عادت المركبة إلى الأراضي اللبنانية.

يوم الخميس، هاجمت دبابات الجيش الإسرائيلي بشكل غير عادي مبنيين مؤقتين في مرتفعات الجولان يستخدمهما الجيش السوري، منتهكة بذلك اتفاق فك الإشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقع عام 1974 في منطقة عين التينة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يعتبر الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولاً عن كل ما يحدث على أراضيه ولن يسمح بمحاولات انتهاك اتفاق لأي اتفاق".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية حادثة نصب حزب الله للخيام على الأراضي الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، حيث قرر الجيش الإسرائيلي عدم تدميرها على الفور، ويبدو أن الجيش هذه المرة قرر عدم الانتظار وتحرك على الفور.