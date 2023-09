الخارجية الإسرائيلية تقوم بخطوة مفاجئة تكريما للسعودية

على خلفية التقدم الكبير نحو التوقيع على اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، اتخذت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (السبت) خطوة مفاجئة تجاه الدولة العربية، التي بدت حتى وقت قريب للكثيرين وكأنها متوقفة تماما. وجاء في بيان رسمي للوزارة: "نبعث بخالص التهاني، ونهنئ الملك وحكومة وشعب المملكة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 93".

إلى ذلك، هنأت وزارة الخارجية الشعب السعودي بـ "البركة والأمن والرخاء"، وحتى "التعاون وحسن الجوار". وكما ذكرنا، تأتي هذه الكلمات بعد التصريحات المهمة التي أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن.