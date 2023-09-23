الخارجية الإسرائيلية تقوم بخطوة مفاجئة تكريما للسعودية

الخارجية الإسرائيلية: "نبعث بخالص التهاني، ونهنئ الملك وحكومة وشعب المملكة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 93"

على خلفية التقدم الكبير نحو التوقيع على اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، اتخذت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم (السبت) خطوة مفاجئة تجاه الدولة العربية، التي بدت حتى وقت قريب للكثيرين وكأنها متوقفة تماما. وجاء في بيان رسمي للوزارة: "نبعث بخالص التهاني، ونهنئ الملك وحكومة وشعب المملكة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 93".

إلى ذلك، هنأت وزارة الخارجية الشعب السعودي بـ "البركة والأمن والرخاء"، وحتى "التعاون وحسن الجوار". وكما ذكرنا، تأتي هذه الكلمات بعد التصريحات المهمة التي أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وقال نتنياهو خلال كلمته في الجلسة العامة للأمم المتحدة: "شعب إسرائيل يتوق إلى السلام، أولئك الذين عانوا من لعنة الحرب سيقدرون نعمة السلام بشكل أفضل. لقد تحدثت قبل يومين مع الرئيس بايدن، وأنا أقدر التزامه بالحفاظ على هذه الفرصة التاريخية".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الرئيس بايدن. المتطرفون الذين يحكمون إيران سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع اتفاق السلام هذا. إيران تنتهك الاتفاق النووي، لكن العقوبات لم يتم رفعها". وطالما أنني رئيس وزراء إسرائيل سأبذل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".