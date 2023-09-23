ليبيا : الدبيبة يعلن إنشاء جسر يربط شطري درنة وحكومة البرلمان تمنح كل طفل فقد ذويه صفة "مكفول الدولة"

المادة الثانية من القرار، فقد نصت على أن "تتكفل الدولة الليبية بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار".

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، استكمال المرحلة الأخيرة من إنشاء جسر مؤقت لربط شطري مدينة درنة (شرق) التي قسمتها الفيضانات إلى نصفين، فيما منحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، صفة "مكفول الدولة" لكل طفل ليبي فقد ذويه خلال الإعصار.

وقال الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن "الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من خرسانة الجسر المؤقت في درنة اليوم الجمعة"، وتوجه بالشكر والتقدير "لجهود المهندسين والعاملين بجهاز تنفيذ وإدارة مشروعات النهر الصناعي".

بدوره، نقل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الليبي (حكومي) في بيان، أمس الجمعة، عن رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز تأكيده "استكمال أعمال المرحلة الأخيرة للخرسانة للجسر المؤقت الذي ربط شرق مدينة درنة بغربها".

ووفق البيان، فقد تمنى المسؤول بالجهاز، أن "يكون هذا الجسر نقطة البداية لإعمار مدينة درنة الزاهرة وأن تدوم جسور المحبة في ليبيا".

وفي سياق آخر، قرر أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في المادة الأولى أنه "يمنح كل طفل حامل للجنسية الليبية فقد عائلته جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة والمناطق المجاورة لها صفة (مكفول الدولة)".

أما المادة الثانية من القرار، فقد نصت على أن "تتكفل الدولة الليبية بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لكل طفل مشمول بهذا القرار".

وتشمل هذه الرعاية "صرف نفقة شهرية وتوفير سكن لائق والتكفل بالمصاريف الدراسية ومصروفات العلاج"، وفق المصدر ذاته.

كما نص القرار في مادته الثالثة على أن "تشكل لجنة مختصة تتولى إحصاء الأطفال المشمولين بأحكام القرار، على أن تنهي مهمتها في أجل أقصاه شهر من تاريخ اليوم الجمعة".

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.