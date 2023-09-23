تركيا: زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب ولاية كهرمان مرعش

وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون، ووقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون، ووقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير/شباط الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وكان الزلزالان قد أسفرا عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.