الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس ردا على الاشتباكات العنيفة على حدود غزة

وأفادت تقارير أخرى، أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين؛ ولم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الجانب الإسرائيلي.

أصيب ما لا يقل عن ثلاثة من المتظاهرين الفلسطينيين، اليوم السبت، بنيران الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات عنيفة على طول السياج الحدودي الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة.

وألقى محتجون فلسطينيون قنابل حارقة عبر الحدود وأحرقوا إطارات وأطلقوا عدة بالونات نارية على الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت تقارير أخرى، أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين؛ ولم يتضح ما إذا كانت هناك خسائر في الجانب الإسرائيلي.

وشهد الشهر الماضي استئناف الاحتجاجات و"مسيرات العودة" على طول الحدود، بهدف الاحتجاج على الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على غزة.

استهدف الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضي ثلاثة مواقع تابعة لحركة حماس، ردا على بالونات حارقة أدت إلى اندلاع حريقين على الأقل في جنوب إسرائيل.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، وسائل تفريق التظاهرات باتجاه أداة هندسية تم رصدها من خلال المراقبة على الحدود اللبنانية،

وبحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن رأس المركبة اجتاز "الخط الأزرق" من لبنان في منطقة مزارع شبعا بنحو مترين.

وخلال الحادث، تم إطلاق قنبلتي غاز من لبنان باتجاه المنطقة التي تتمركز فيها قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. ومن ثم عادت المركبة إلى الأراضي اللبنانية.