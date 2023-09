قوات شرق ليبيا تعلن مصرع 94 عسكريا وأمنيا خلال مساعدة منكوبي الفيضانات

كشف الناطق باسم قوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر، أحمد المساري، اليوم السبت، أن 94 فردا من قوات شرق ليبيا لقوا مصرعهم أثناء مشاركتهم في عمليات المساعدة والإنقاذ لأهالي مدينة درنة ومناطق شرق البلاد التي اجتاحتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.

وقال المسماري وفق بيان متلفز تلاه، “إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيدا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”.