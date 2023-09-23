مباحثات جديدة تجمع وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي

وجرى اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك. وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الوزيرين بحثا مواضيع ثنائية

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مباحثات جديدة في لقاء هو الرابع من نوعه منذ مارس/آذار الماضي، بعد اتفاق بكين لاستئناف العلاقات.

وجرى اللقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك. وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن الوزيرين بحثا مواضيع ثنائية ذات الاهتمام المشترك وقضايا إقليمية.

وكانت طهران والرياض قد اتفقتا على استئناف العلاقات في 10 مارس/ آذار الماضي في بكين، ثم أعادتا فتح السفارات والقنصليات وتبادلتا السفراء.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، استئناف العلاقات بين إيران والمالديف، خلال لقاء مشترك جمع بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره المالديفي أحمد خليل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي بيان مشترك، تمخض عن اللقاء المشترك، أعلن الطرفان عن قرارهما استئناف العلاقات الثنائية.

وأمس الجمعة أيضاً، أعلنت إيران وجيبوتي عن اتفاق لاستئناف العلاقات، عقب لقاء بين وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، مساء الخميس.