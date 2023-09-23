القيادة الأمنية الإسرائيلية تحذر من اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية

القلق بسبب مخاوف إسرائيلية من امتلاك المملكة العربية السعودية امكانية لتخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق التطبيع

عبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون لهيئة البث الرسمية "كان" عن مخاوفهم من امكانية اتفاق مع السعودية يتيح لها قدرات لتخصيب اليورانيوم، مؤكدين على أن "رؤية نتنياهو للسلام مع السعودية هي بالفعل شرق أوسط جديد"، لكنهم أعربوا عن قلقهم البالغ من أن يكون في إطاره قدرة للمملكة على تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان هذا تحت مظلة أمريكية، وقالوا "في الشرق الأوسط يمكن أن يحدث كل شيء ويمكن أن يتبدل النظام وغدا تصبح هذه القدرات مع النظام الجديد".

وتطرق التقرير إلى خلافات بالرأي داخل جهاز الأمن بشأن الطلبات النووية السعودية. مسؤول مطلع على الاتصالات يقول :"هذه المرة، خلافا للاتفاق مع الإمارات، يوجد عمل منظم في المقر" أجرت القيادة الأمنية نقاشا بالموضوع السعودي، مع وزير الأمن، وحاليا لم يجر أي نقاش هام في المجلس الأمني المصغر عن الموضوع.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع فوكس نيوز قبل يومين إن القضية الفلسطينية هامة جدا بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل وإنه :"في كل يوم يمر- السعودية وإسرائيل تقتربان من التطبيع" وأضاف بن سلمان أنه في حال حصلت ايران على سلاح نووي :"يجب علينا أن نحصل عليه".