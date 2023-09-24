مقتل فلسطينيين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية

استخدم الجيش خلال العملية جرافات عسكرية لتجريف الشارع الرئيسي في المخيم وسط إطلاق نار كثيف وأطلق الفلسطينيون وابلا من الرصاص باتجاه القوات وألقوا عبوات متفجرة

أسفرت مواجهات اندلعت بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين عن مقتل اثنين بالقرب من طولكرم صباح الأحد.

ووفقا للبيان الصادر عن الجيش فقد نفذ جنود لجيش الدفاع الإسرائيلي أعمالا هندسية في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم الفلسطينية، أثناء الليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين في عملية توغل بالضفة الغربية، صباح الأحد. وأضافت أن أن الفلسطينيين قتلا جراء الإصابة بالرصاص الحي في الرأس.

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أفيد كذلك أن القتيلين هما أسيد جبعاوي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما).

وبحسب الوكالة فقد استخدم الجيش الإسرائيلي خلال العملية جرافات عسكرية وسط إطلاق نار كثيف وتم تجريف الشارع الرئيسي داخل المخيم وفي المقابل أفيد بأنه شوهد إطلاق وابل من الرصاص على الجيش كما استخدمت ضده عبوات متفجرة عدة.