مقتل فلسطينيين خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالقرب من طولكرم في الضفة الغربية

أسفرت مواجهات اندلعت بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين عن مقتل اثنين بالقرب من طولكرم صباح الأحد.

ووفقا للبيان الصادر عن الجيش فقد نفذ جنود لجيش الدفاع الإسرائيلي أعمالا هندسية في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم الفلسطينية، أثناء الليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين في عملية توغل بالضفة الغربية، صباح الأحد. وأضافت أن أن الفلسطينيين قتلا جراء الإصابة بالرصاص الحي في الرأس.