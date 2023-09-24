ساعات قبيل دخول إسرائيل صوم الغفران: الفصائل الفلسطينية تتوعد بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية والقطاع

هذا الصباح وحده، وقعت في الضفة الغربية ثلاث عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، دون وقوع إصابات

اتفقت الفصائل الفلسطينية ممثلة بحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية على زيادة التصعيد الأمني وتعزيز التنسيق فيما بينها، خلال اجتماع عقد الليلة الماضية في بيروت، وفق ما نشرت قناة هيئة البث الرسمية كان، صباح اليوم الأحد نقلا عن مصادر فلسطينية.

وبحسب التقارير، فقد حضر اللقاء نائب زعيم حماس صالح العاروري، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ونائب زعيم الجبهة الشعبية جميل مزهر، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين في الحركة. المنظمات. وتناول المجتمعون التطورات الراهنة وسبل التعامل مع "نشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفي ساحات مسجد الأقصى، فضلا عن وضع السجناء الأمنيين" في السجون الإسرائيلية على ضوء التصريحات التي يطلقها من وقت لآخر وزير الأمن القومي المتشدد ايتمار بن غفير بخصوص سحب الامتيازات التي يتمتع بها السجناء الفلسطينيون في الوقت الراهن.

هذا الصباح وحده، وقعت في الضفة الغربية ثلاث عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية، دون وقوع إصابات. أطلق المنفذون الفلسطينيون النار على مستوطنة حنانيت، مما أدى إلى إصابة نافذة أحد المنازل. وأعلنت كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن إطلاق النار. وفي موعد لاحق أطلق آخرون النار على سيارة عسكرية في منطقة أفني حيفتس وعلى موقع عسكري في قرية الشويكة (قضاء طولكرم).

Abed Rahim Khatib/Flash90 فلسطينيون يشتبكون مع القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود الفاصلة بين إسرائيل وقطاع غزة، في 22 سبتمبر 2023.

في غضون ذلك، ألمح المتحدث باسم حماس حازم قاسم إلى أن التجمعات بالقرب من السياج لن تتوقف. وأعلن قاسم في رسالة نشرت على موقع حماس أن "الشباب الثائر" في غزة والضفة الغربية سيواصلون تحركاتهم لحماية المسجد الأقصى. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب رعاية حماس لاحتجاجات "الشباب الثائر" عند السياج الحدودي الليلة الماضية.

وسُمعت، صباح اليوم، أصداء انفجارات في محيط غزة، نتيجة تحييد مخلفات أعمال الشغب التي وقعت أمس بالقرب من سياج غزة.

يواصل الفلسطينيون لليوم الثامن على التوالي التظاهر على السياج الحدودي متخذين من حرق الإطارات وإرسال البالونات الحارقة أساليب للتظاهر ضد حصار تفرضه عليهم إسرائيل من جهة ومصر من الجهة الأخرى. كما يلقي هؤلاء المتفجرات باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي التي ترد بإطلاق النار ووسائل تفريق المظاهرات الأخرى.

وقصف الجيش الإسرائيلي أمس السبت موقعا لحماس ردا على الاشتباكات العنيفة عند الحدود مع غزة، ومواصلة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية في الجنوب ما أدى إلى إصابة ما لايقل عن ثلاثة متظاهرين.