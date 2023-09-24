بجهود استخباراتية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 طلاب أعضاء في خلية تابعة لحماس بجامعة بير زيت في الضفة الغربية

وتبين خلال التحقيق أن هؤلاء النشطاء تم تجنيدهم من قبل حركة حماس، وحصلوا على أسلحة وذخائر مخصصة لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية

داهمت قوات الأمن الإسرائيلية خلية طلابية في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، واعتقلت ثمانية من المشتبه بهم خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي على المدى الفوري، بحسب بيان رسمي يوم الأحد.

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خلال الأشهر القليلة الماضية، قام الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بجهود استخباراتية وتحقيقية تهدف إلى إحباط أنشطة الخلايا الطلابية المعروفة بـ "الكتلة الإسلامية" التابعة لحماس والمنخرطة في نشاطات مسلحة.

وتم خلال العملية اعتقال عدد من أعضاء الخلايا العاملة في جامعة بيرزيت قرب رام الله للتحقيق معهم. وتبين خلال التحقيق أن هؤلاء النشطاء تم تجنيدهم من قبل حركة حماس، وحصلوا على أسلحة وذخائر مخصصة لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وفي مداهمة فجر الأحد، اعتقلت القوات الأمنية الإسرائيلية ثمانية مطلوبين كانوا مختبئين في حرم جامعة بيرزيت. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى القوى الأمنية، فإن المشتبه فيهم المطلوبين كانوا ينتظرون الإشارة لتنفيذ عمليات في الوقت المناسب. كما تم القبض على مطلوب آخر في محيط البلدة.

وعُثر بحوزة المشتبه بهم على أعلام حماس ومواد تحريضية أخرى.