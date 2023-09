بجهود استخباراتية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 طلاب أعضاء في خلية تابعة لحماس بجامعة بير زيت في الضفة الغربية

داهمت قوات الأمن الإسرائيلية خلية طلابية في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، واعتقلت ثمانية من المشتبه بهم خططوا لتنفيذ هجوم إرهابي على المدى الفوري، بحسب بيان رسمي يوم الأحد.

