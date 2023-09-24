رئيس المعارضة الإسرائيلية يحذر من ’نووي سعودي’: "الأتراك والمصريون سيرغبون بتخصيب اليورانيوم أيضا"

يائير لابيد شدد على أنه يؤيد ابرام اتفاق تطبيع مع السعودية وسيدعمه من المعارضة شرط أن لا يتضمن المركب النووي

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم عن تأييده لاتفاق التطبيع مع السعودية لكنه يعارض السماح لها بتخصيب اليورانيوم، معتبرا أن هذا يهدد أمن إسرائيل.

وقال لابيد خلال حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان": "أنا اؤيد اتفاق تطبيع مع السعوديين، لكن يحظر السماح لهم بتخصيب اليورانيوم، هذا خطر على أمن إسرائيل. الأتراك والمصريون سيرغبون فورا بدخول عملية تخصيب اليورانيوم والإماراتيون سيتخلون عن الاتفاق الذي وقعوا عليه وسيرغبون بتخصيب اليورانيوم".

وأضاف لابيد موضحا استنتاجاته بعد زيارته لواشنطن قائلا: "من خلال مفاوضات صعبة يمكن التوصل الى اتفاق بدون تخصيب اليورانيوم على أرض السعودية، بدلا من هذا المسار غير المؤكد. كل ما تدخله الى الشرق الأوسط يمكن أن يصل الى الأيدي الخطأ" وأضاف :"سندعم من المعارضة الاتفاق طالما أنه لا يتضمن المركب النووي، لكننا لن ندخل لحكومة نتنياهو".

ويشار الى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين عبروا أمس عن مخاوف شديدة من امكانية اتفاق مع السعودية يشمل تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان ذلك تحت المظلة الأمريكية وقالوا :"في الشرق الأوسط يمكن أن يحدث كل شيء وغدا يتغير الحكم وتصبح هذه القدرات بين يديه".