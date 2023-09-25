الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس بغزة ردا على البالونات الحارقة والاشتباكات العنيفة عند السياج الحدودي خلال عطلة يوم الغفران

بالإضافة إلى ذلك، رد جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار الحي على المهاجم الذي أطلق النار على الجنود وأصابه.

قصف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين موقعا تابعا لمنظمة حماس ردا على البالونات الحارقة وألاشتباكات على الحدود واعتداءات أخرى خلال عطلة يوم الغفران.

بالإضافة إلى ذلك، رد جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار الحي على المهاجم الذي أطلق النار على الجنود وأصابه.

وفي وقت سابق من اليوم، حدد جنود الجيش الإسرائيلي اثنين من المشتبه بهم حاولوا عبور المنطقة الأمنية من جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقد قام جنود من الجيش الإسرائيلي باعتقال المشتبه بهم وتم تحويلهم إلى قوات الأمن لإجراء المزيد من التحقيقات معهم.