وفد سعودي يصل السلطة الفلسطينية الثلاثاء، وأنباء عن زيارة للسفير السعودي للأقصى الأربعاء

في حال تمت زيارة السفير السعودي الى الأقصى ستكون أول زيارة لمسؤول سعودي للموقع المقدس

أبلغ مسؤول فلسطيني وكالة "رويترز" الأحد أن وفدا سعوديا من المتوقع أن يصل في زيارة رسمية الى الضفة الغربية وسيجتمع هذا الأسبوع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في رام الله، الاجتماع بين الطرفين يأتي بعد أيام معدودة من تلميح أبو مازن في كلمته الى الاتصالات الإسرائيلية السعودية وقال :"من يظن أن السلام في الشرق الأوسط بدون حقوق الفلسطينيين واهم".

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هذا وسيرأس الوفد السعودي السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، والذي سيسلم خلالها للرئيس أبو مازن أوراق اعتماده. ويعرف السديري بأنه "سفير غير مقيم" في السلطة الفلسطينية، ويواصل عمله العادي من الأردن، وسيصل الوفد الى رام الله تحت قيادته. وهو الأمر الذي أكده اليوم الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ والخارجية الفلسطينية التي أكدت الزيارة التي ستجري الثلاثاء والاربعاء.

في حين نقل موقع "رام الله الاخباري" نقلا عن مصدر فلسطيني لإذاعة أجيال الأحد أن السفير السعودي ينوي زيارة مدينة القدس وسيصلّي بالمسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء المُقبل في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أول زيارة لمسؤول سعودي الى الموقع المقدس.

تأتي زيارة الوفد في ظل الاتصالات لإبرام اتفاق تاريخي وإسرائيل, السعوديون من جانبهم يريدون ضمان أن يشمل الاتفاق مع إسرائيل تنازلات للفلسطينيينز في حين أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أمس خلال الحديث مع رويترز بأن الاتفاق الذي من المتوقع أن يشمل تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة وبرنامج نووي مدني للسعودية "بعيد".