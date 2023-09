وفد سعودي يصل السلطة الفلسطينية الثلاثاء، وأنباء عن زيارة للسفير السعودي للأقصى الأربعاء

أبلغ مسؤول فلسطيني وكالة "رويترز" الأحد أن وفدا سعوديا من المتوقع أن يصل في زيارة رسمية الى الضفة الغربية وسيجتمع هذا الأسبوع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في رام الله، الاجتماع بين الطرفين يأتي بعد أيام معدودة من تلميح أبو مازن في كلمته الى الاتصالات الإسرائيلية السعودية وقال :"من يظن أن السلام في الشرق الأوسط بدون حقوق الفلسطينيين واهم".

