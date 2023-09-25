السعودية: ولي العهد يطلق مخطط مشروع "قمم السودة"

وبحسب تفاصيل المخطط العام، سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، بإطلاق المخطط العام لمشروع تطوير منطقة السودة (جنوب غرب المملكة) تحت مسمى "قمم السودة"، كقبلة سياحية متطورة.

جاء ذلك بحسب بيان أوردت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قال إن المشروع يهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة، على ارتفاع يصل إلى 3015 مترا عن سطح البحر.

ونقل البيان عن ولي العهد السعودي قوله، إن "قمم السودة ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة من خلال توفير تجربة معيشية غير مسبوقة، وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاع السياحي والترفيهي".

وبينما لم يشر البيان إلى كلفة المشروع، إلا أن الأمير محمد بن سلمان، أكد أنه سيدعم نمو اقتصاد المملكة، بالمساهمة في زيادة الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.73 مليارات دولار)، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر".

وسيوفر مشروع "قمم السودة" خدمات الضيافة الفاخرة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة.

وبحسب تفاصيل المخطط العام، سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع "قمم السودة" على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم مربع ضمن سلسلة جبال عسير، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 بالمئة منها، مما يعكس التزام شركة "السودة للتطوير" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة بحماية البيئة.