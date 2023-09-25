البحرين تعلن مقتل اثنين من قواتها بالتحالف العربي بـ"هجوم حوثي"

وقالت قوة دفاع البحرين في البيان ذاته إنه "جرى صباح اليوم الاثنين استشهاد ضابط وفرد (عسكري) وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين"

أكدت البحرين، مساء اليوم الاثنين، مقتل اثنين من قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، جراء "هجوم حوثي"، بحسب بيان أصدرته القيادة العامة لـ"قوة دفاع البحرين"، عبر حسابها الموثق بانستغرام، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وقالت قوة دفاع البحرين في البيان ذاته إنه "جرى صباح اليوم الاثنين استشهاد ضابط وفرد (عسكري) وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين"، وأشارت إلى أن ذلك تم "خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي (..)".

وأضافت: "جرى ذلك العمل العدائي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة، رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وكشفت أنه "تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن"، دون تفاصيل أكثر بشان عدد الجرحى.

ولم يعلن التحالف العربي أي تفاصيل بشأن ذلك الحادث، ولم يصدر تعقيب من الجانب الحوثي بشأن تلك الاتهامات، حتى الساعة 20:22 ت.غ.