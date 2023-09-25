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بعد ارتفاع بنسبة التحذيرات الأمنية: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في القدس وأنحاء إسرائيل

i24NEWS

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عناصر شرطة حرس الحدود في القدس
Yossi Aloni/Flash90عناصر شرطة حرس الحدود في القدس

جاء هذا بعد ارتفاع كبير بالتحذيرات الأمنية ما حذا بالشرطة الاسرائيلية لمضاعفة انتشار عناصرها في أنحاء البلاد

بعد ارتفاع بنسبة 15 بالمئة من التحذيرات لوقوع هجمات خلال فترة الأعياد اليهودية، تواصل الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب المضاعفة والتي ستتواصل حتى ما بعد عيد العرش (المظلة)ـ وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن الآلاف من عناصر الشرطة سيتنشرون في مدينة القدس، خصوصا في البلدة القديمة، وفي كل أماكن الترفيه في أنحاء البلاد، وستحدد الشرطة كيفية عملها بناء على سير الأمور. ومرت عطلة يوم الغفران هذا العام بدون اية حوادث أمنية كبيرة. 

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ويشار الى أن مصادر فلسطينية أفادت أمس أن حماس، الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اتفقوا على مضاعفة التصعيد الأمني وتقوية التنسيق بين المنظمات الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع في بيروت. 

 في المقابل اعتقلت القوات الأمنية الإسرائيلية الأحد ثمانية نشطاء لحركة حماس في جامعة بير زيت خططوا لتنفيذ عمليات في الفترة القريبة، واتضح من التحقيقات أنه تم تجنيد النشطاء من قبل حماس في قطاع غزة ووفر لهم السلاح والذخيرة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين. 

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