تم الإبلاغ عن الانفجار من مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان، بالقرب من قاعدة الإمام علي التابعة للحرس الثوري الإيراني

هز انفجار غامض فجر اليوم الثلاثاء محافظة لورستان غربي إيران، بالقرب من قاعدة للحرس الثوري الإيراني. https://twitter.com/i/web/status/1706407302012580240 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences . تم الإبلاغ عن الانفجار من مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان، بالقرب من قاعدة الإمام علي التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تضم منشأة كبيرة تحت الأرض للصواريخ والطائرات بدون طيار.