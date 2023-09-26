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انفجار ضخم "غامض" في إيران بموقع لتخزين صواريخ الحرس الثوري تحت الأرض

i24NEWS

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الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإيرانية يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 ، يتم عرض صواريخ أبو مهدي البحرية في حفل تسليم الصواريخ لكل من البحرية الوطنية وكذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
(Iranian Defense Ministry via AP)الصورة التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإيرانية يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 ، يتم عرض صواريخ أبو مهدي البحرية في حفل تسليم الصواريخ لكل من البحرية الوطنية وكذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

تم الإبلاغ عن الانفجار من مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان، بالقرب من قاعدة الإمام علي التابعة للحرس الثوري الإيراني

هز انفجار غامض فجر اليوم الثلاثاء محافظة لورستان غربي إيران، بالقرب من قاعدة للحرس الثوري الإيراني.

https://twitter.com/i/web/status/1706407302012580240

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تم الإبلاغ عن الانفجار من مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان، بالقرب من قاعدة الإمام علي التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تضم منشأة كبيرة تحت الأرض للصواريخ والطائرات بدون طيار.

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