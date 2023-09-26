لبنان:جهاز الأمن يوقف مطلق النار على السفارة الأميركية في بيروت

بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استجواب الشاب "لكشف خلفيات فعله وما إذا كان لديه شركاء"

ذكر مصدر أمني لبناني، أمس الإثنين، ان جهاز أمن أوقف مشتبهاً به في إطلاق نار طال الأسبوع الماضي مدخل السفارة الأميركية شمال بيروت، وقال المصدر إن "شعبة المعلومات (في جهاز قوى الأمن الداخلي) أوقفت الشخص الذي أطلق النار على مبنى السفارة الأميركية"وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وقد بدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استجواب الشاب "لكشف خلفيات فعله وما إذا كان لديه شركاء"، وفق المصدر الأمني الذي لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وسجّل ليل 20 أيلول/سبتمر، إطلاق نار طال مدخل السفارة الأميركية في منطقة عوكر، شمال بيروت، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

كما بينت التحقيقات الأولية، وفق ما أفاد مصدر أمني فرانس برس الأسبوع المنصرم، أن مطلق النار أطلق 15 رصاصة باتجاه السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديد.

وتشهد المنطقة المحيطة بمجمع السفارة الأميركية إجراءات أمنية مشددة يتولاها بشكل أساسي الجيش اللبناني. وتشيّد واشنطن حالياً مجمعاً ضخماً في المنطقة ذاتها لنقل السفارة إليه.

أتى إطلاق النار تزامناً مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، وحمّلت واشنطن حزب الله اللبناني المسؤولية عنه.

وكان قد تم الإبلاغ عن إطلاق نار، في 21 سبتمبر/ايلول الجاري بالقرب من السفارة الأمريكية في لبنان، وفقًا لإعلان المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون.وبحسب البيان، لم يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث.

وقع الحادث في حوالي الساعة 10:37 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث سُمع دوي إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية.