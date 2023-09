متظاهرون في تل أبيب يشتبكون مع مصلين بيوم الغفران على خلفية الفصل بين الجنسين

اندلعت اشتباكات في وسط تل أبيب يوم الأحد عشية عطلة يوم الغفران، حيث قال منظمو صلاة من اليهود المتشددين إنهم تعرضوا لهجوم من قبل متظاهرين علمانيين.

وشرع منظمو الصلوات في فصل الرجال عن النساء باستخدام الأعلام الإسرائيلية كحاجز مؤقت، في انتهاك لحكم المحكمة وقرار بلدية تل أبيب-يافا، الذي منع الفصل بين الجنسين في الصلاة.

ونظم ما يقدر بنحو 200 ناشط (ضد تغليب مظاهر التدين في الحيز العام) مسيرة احتجاجية في ميدان ديزنغوف في تل أبيب، وهتفوا بكلمة "العار". وتم القبض على أحد المتظاهرين بعد أن صعد إلى المنصة التي أقيمت فيها الصلاة وأنزل الأعلام.