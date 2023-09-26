متظاهرون في تل أبيب يشتبكون مع مصلين بيوم الغفران على خلفية الفصل بين الجنسين

شرع منظمو الصلوات في فصل الرجال عن النساء باستخدام الأعلام الإسرائيلية، في انتهاك لحكم المحكمة وقرار بلدية تل أبيب-يافا الذي منع الفصل بين الجنسين في الصلاة

اندلعت اشتباكات في وسط تل أبيب يوم الأحد عشية عطلة يوم الغفران، حيث قال منظمو صلاة من اليهود المتشددين إنهم تعرضوا لهجوم من قبل متظاهرين علمانيين.

وشرع منظمو الصلوات في فصل الرجال عن النساء باستخدام الأعلام الإسرائيلية كحاجز مؤقت، في انتهاك لحكم المحكمة وقرار بلدية تل أبيب-يافا، الذي منع الفصل بين الجنسين في الصلاة.

ونظم ما يقدر بنحو 200 ناشط (ضد تغليب مظاهر التدين في الحيز العام) مسيرة احتجاجية في ميدان ديزنغوف في تل أبيب، وهتفوا بكلمة "العار". وتم القبض على أحد المتظاهرين بعد أن صعد إلى المنصة التي أقيمت فيها الصلاة وأنزل الأعلام.

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وأمرت الشرطة المصلين بمغادرة المنطقة، واستأنف أولئك الصلاة في المعابد اليهودية القريبة. مع العلم أن محاولات مماثلة للصلاة وسط فصل النساء عن الرجال وسط الميادين العامة تمت في عدة مواقع أخرى في تل أبيب.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحداث، وألقى باللوم على "المتظاهرين اليساريين". وكتب على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعى شعب إسرائيل إلى التوحد في يوم الغفران، طلبا للمغفرة والوحدة بيننا".

"لدهشتنا، في الدولة اليهودية، في أقدس يوم للشعب اليهودي، خرج المتظاهرون اليساريون ضد اليهود أثناء صلواتهم. يبدو أنه لا توجد حدود ولا أعراف ولا حدّ لكراهية متطرفي اليسار". أنا، مثل غالبية المواطنين الإسرائيليين، أرفض ذلك. مثل هذا السلوك العنيف لا مكان له بيننا".

وعلق رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، على أقوال نتنياهو عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا) أنه "على مدى 75 عاما، تمكنت أغلبية كبيرة من الإسرائيليين من التوصل إلى اتفاقات بشأن الحيز العام في يوم الغفران، بحيث يتوافق مع المجتمع - ولم يقحموا السياسة في يوم الغفران". وأضاف: "الآن من قرر أن يفرق بيننا نجح في تدنيس هذا اليوم المقدس بالإكراه والكراهية غير المبررة. ومن غير رئيس الوزراء، أكبر مسبب للكراهية، سيختار في هذا الوقت تأجيج النار الى جانب السياسيين الذين قرروا تحويل الحيز العام الخاص بنا إلى منطقة كوارث".

وأوضح غانتس أن "هناك منطق في السماح بإدارة الحيز العام وفقا لخصائص السكان، وفي هذه الحالة برأيي صدر حكم صائب يمنح بلدية تل أبيب حرية القرار بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها. لكن يجب أن نتذكر – حيث يوجد من يجرنا إلى حرب الأشقاء، فإن مهمة كل واحد منا هي منع ذلك."

Yonatan Sindel/Flash90 عضو الكنيست بيني غانتس في مناقشة وتصويت على مشروع قانون المعقولية في قاعة الجمعية في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، 23 يوليو ، 2023

كما عقب على الأحداث رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد الذي بدوره أدان تصريحات نتنياهو وقال موجها كلامه لرئيس الوزراء "في إسرائيل لا ينبغي أن يخرج رئيس الوزراء بتصريح يغذي التحريض والنزاع، بل محاولة تهدئة الخواطر. لمعلوماتك، معظم الأشخاص الذين جاءوا للاحتجاج ضد الإكراه الذي يفرضه المسيحانيون صاموا وصلوا في يوم الغفران هذا. إنهم ليسوا ضد اليهودية، بل يحاولون إنقاذ اليهودية من المجموعة العنصرية والمتطرفة التي منحتهم السلطة كهدية".

أما بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو فقد وصف المتظاهرين بـ "محرقي المخازن" (في إشارة إلى حرق المخازن التي حفظت الدقيق لفترة الحصار بيد الفرقاء اليهود أنفسهم الذين اختلفوا فيما بينهم، بحسب الرواية التلمودية.

وقال سموتريتش في تدوينة: "بينما كان ملايين اليهود في إسرائيل وحول العالم يصلون في الكنس وفي الأماكن العامة، يصومون ويتحدون ويطلبون المغفرة والتسامح، وارتبطوا بجذورنا وتقاليدنا، قامت مجموعة من مشعلي النار في المخازن العنيفين، بدعم من يائير لابيد، ودنسوا اليوم المقدس".

وأضاف "ليس لدي أدنى شك في أن الأغلبية المطلقة من الشعب، يميناً ويساراً، تنبذهم بكل قوة".