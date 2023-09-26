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غالانت يوافق على فتح معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع والوقود واستمرار إغلاق معبر إيرز أمام العمال الفلسطينيين

i24NEWS

دقيقة 11
شاحنات تنتظر للدخول عبر معبر كرم أبو سالم غداة هدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل في 14 مايو أيار 2023.
IDF spokesperson Unitشاحنات تنتظر للدخول عبر معبر كرم أبو سالم غداة هدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل في 14 مايو أيار 2023.

جاء بسبب استمرار التظاهرات التي تنظمها حركة حماس قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهو ما سيمنع دخول 15 ألف عامل غزيّ للعمل في إسرائيل"

وافق وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، على "فتح معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع والوقود واستمرار إغلاق معبر إيرز أمام العمال الفلسطينيين" حتى إشعار آخر.

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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "قرار تمديد إغلاق معبر إيرز، جاء بسبب استمرار التظاهرات التي تنظمها حركة حماس قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، وهو ما سيمنع دخول 15 ألف عامل غزيّ للعمل في إسرائيل".

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وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، الخميس المنصرم، أن معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة سيظل مغلقا، في ظل الاشتباكات والأجواء المتوترة مع خروج الفلسطينيين إلى التظاهر قرب السياج الحدودي فيما يطلقون عليه فعاليات "الشباب الثائر" وسقوط قتيل.

وتم إغلاق الحدود منذ الجمعة المنصرمة، بسبب الاحتياطات الأمنية قبل عطلة رأس السنة اليهودية. وكان من المقرر إعادة فتحه، صباح يوم الاثنين، لكنه ظل مغلقا بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة.

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وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان "في نهاية تقييم الوضع الأمني الذي أجري الليلة، تقرر أن يظل معبر إيريز مغلقا اليوم الخميس أمام دخول العمال من غزة إلى إسرائيل".

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بعد ارتفاع بنسبة 15 بالمئة من التحذيرات لوقوع هجمات خلال فترة الأعياد اليهودية، تواصل الشرطة الإسرائيلية حالة التأهب المضاعفة والتي ستتواصل حتى ما بعد عيد العرش (المظلة)ـ وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن "الآلاف من عناصر الشرطة سيتنشرون في مدينة القدس، خصوصا في البلدة القديمة، وفي كل أماكن الترفيه في أنحاء البلاد"، وستحدد الشرطة كيفية عملها بناء على سير الأمور. ومرت عطلة يوم الغفران هذا العام بدون اية حوادث أمنية كبيرة. 

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