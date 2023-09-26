وفد سعودي يصل الضفة الغربية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود وسفير الرياض يقدم أوراق اعتماده للسلطة الفلسطينية

وصل "الوفد السعودي الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في أول زيارة له منذ توقيع اتفاقية أوسلو التاريخي.

أكدن مسؤولة في السلطة الفلسطينية، أن وفدا سعوديا رسميا برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري إلى الضفة الغربية، قد وصل، صباح اليوم الثلاثاء، في ما قدم السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية أوراق اعتماده.

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وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي لوكالة فرانس برس أن "الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية". وتعتبر زيارة الوفد الذي وصل عبر جسر الملك حسين (اللنبي)، وهو الأول منذ توقيع اتفاقية أوسلو التاريخية. وتأتي بالتزامن مع جهود أميركية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وكان مسؤول فلسطيني قد ابلغ وكالة "رويترز"، الأحد المنصرم، أن وفدا سعوديا من المتوقع أن يصل في زيارة رسمية الى الضفة الغربية وسيجتمع هذا الأسبوع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، الاجتماع بين الطرفين يأتي بعد أيام معدودة من تلميح أبو مازن في كلمته الى الاتصالات الإسرائيلية السعودية وقال :"من يظن أن السلام في الشرق الأوسط بدون حقوق الفلسطينيين واهم".

وفي السياق اكدن وكالة "سوا" الإخبارية، أن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سيصل قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، في محاولة منه لاحتواء التصعيد الحاصل على حدود قطاع غزة، مشيرة إلى إن "وينسلاند سيلتقي خلال زيارته بالمسؤولين في قطاع غزة، في ظل اجواء متوترة يشهدها القطاع خاصة مع استمرار اغلاق معبر"ايرز" وفي ظل استمرار المظاهرات على السياج الحدودي مع قطاع غزة.