وفد سعودي يصل الضفة الغربية للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود وسفير الرياض يقدم أوراق اعتماده للسلطة الفلسطينية

أكدن مسؤولة في السلطة الفلسطينية، أن وفدا سعوديا رسميا برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري إلى الضفة الغربية، قد وصل، صباح اليوم الثلاثاء، في ما قدم السفير السعودي لدى السلطة الفلسطينية أوراق اعتماده.

