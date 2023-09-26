الضفة الغربية: إطلاق نار من سيارة مارة قرب مفرق الحمرا في غور الأردن ولا إصابات

أفاد بلاغ طبقا لبيان عسكري أنه تم إطلاق نار من سيارة مارة قرب مفرق الحمرا في غور الأردن وهرعت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت بتمشيط المنطقة

أفاد بلاغ طبقا لبيان عسكري أنه تم إطلاق نار من سيارة مارة قرب مفرق الحمرا في غور الأردن، دون أن تقع أي إصابات بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وبحسب البيان فقد هرعت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت بتمشيط المنطقة.

https://twitter.com/i/web/status/1706617261597810984 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

شهدت هذه المنطقة حادثا تراجيديا في نيسان المنصرم، حيث أطلق فلسطينيون النار على سيارة وتسببوا بمقتل الوالدة ليئا دي وابنتيها.

تفاصيل أكثر لاحقاً...