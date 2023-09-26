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الرئيس التركي: نتنياهو قد يزور تركيا في أكتوبر أو نوفمبر الوشيكين

i24NEWS

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة
Avi Ohayon / Israel Government Press Officeرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن مواعيد مبدئية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتركيا، قائلا إنها قد ستكون في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر

  ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عن مواعيد مبدئية لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتركيا، قائلا إنها قد ستكون في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني الوشيكين.

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وأضاف أردوغان أنه سيرد بالمثل بزيارة إسرائيل بعد زيارة نتنياهو إلى تركيا. وذكرت القناة الإسرائيلية (12) في وقت سابق أن الرئيس التركي سيزور إسرائيل في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان أردوغان ونتنياهو، قد التقيا وجهاً لوجه أول مرة في الأسبوع المنصرم، أثناء انعقاد الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع سعي البلدين لإصلاح العلاقات المتوترة منذ أمد طويل بينهما.

وفي إطار تقرير وسائل الإعلام الإسرائيلية، اهتم أردوغان بإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، بالصلاة في المسجد الأقصى.

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