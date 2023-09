صحافي لبناني مقرب من حزب الله يوثق نفسه على مسافة قريبة جدا من دبابة إسرائيلية

وثق الصحافي اللبناني علي شعيب، مراسل قناة المنار اللبنانية نفسه اليوم الثلاثة على مسافة قريبة جدا من دبابة "ميركافا" للجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالقرب من مزارع شبعا والتي يطلق عليها إسرائيليا هار دوف. وظهرت في الفيديو قوات حفظ السلام-اليونيفيل في الفيديو وهي تلوح بالعلم، ولم يصدر منهم أي رد خاص على الوضع. وتواجدت الدبابة في الموقع بسبب أعمال يجريرها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة في إطار مشروع "الجليل المحصن" والذي يهدف لإقامة حاجز أمني جديد، وكشف المنطقة على طول الخط الأزرق.

