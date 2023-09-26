صحافي لبناني مقرب من حزب الله يوثق نفسه على مسافة قريبة جدا من دبابة إسرائيلية

الصحافي اللبناني علي شعيب صور نفسه قرب دبابة إسرائيلية عند المنطقة الحدودية

وثق الصحافي اللبناني علي شعيب، مراسل قناة المنار اللبنانية نفسه اليوم الثلاثة على مسافة قريبة جدا من دبابة "ميركافا" للجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بالقرب من مزارع شبعا والتي يطلق عليها إسرائيليا هار دوف. وظهرت في الفيديو قوات حفظ السلام-اليونيفيل في الفيديو وهي تلوح بالعلم، ولم يصدر منهم أي رد خاص على الوضع. وتواجدت الدبابة في الموقع بسبب أعمال يجريرها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة في إطار مشروع "الجليل المحصن" والذي يهدف لإقامة حاجز أمني جديد، وكشف المنطقة على طول الخط الأزرق.

https://twitter.com/i/web/status/1706630151667142813 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن الخميس الماضي عن مهاجمته مبنيين مؤقتين يستخدمهما الجيش السوري في منطقة عين التينة غربي مدينة الخضر في سفوح هضبة الجولان، وقال إنها اخترقت الخط الفاصل للقوات بين البلدين، وذكرت مصادر سورية إن الضربة لم تتسبب بأية إصابات.

وهاجمت الدبابات الإسرائيلية البنية التحتية العسكرية بعد أن رصدوا قبل يوم من الهجوم مبان مؤقتة في المنطقة الأمنية, ويقول الجيش الإسرائيلي إن الجيش السوري بدأ إقامة مواقع مراقبة في هذه المباني، مع بنية تحتية جديدة. ولم يتم إدخال وسائل قتالية ومعدات حتى الآن.