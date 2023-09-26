بعد الاحتجاجات العنيفة عند السياج الحدودي: إسرائيل تنقل رسالة لحركة حماس

الرسالة التي بعثتها إسرائيل نقلها المبعوث الأممي والذي زار غزة اليوم، ونفس الرسالة نقلت من جانب الوسطاء المصريين والقطريين

بعثت إسرائيل رسالة اليوم رسالة الى حركة حماس عن طريق المبعوث الأممي تور وينسلد الذي دخل الى قطاع غزة عن طريق معبر ايرز/بيت حانون بهدف دفع تهدئة عند منطقة السياج الحدودي والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات عنيفة قادت الى رد للجيش الإسرائيلي أكثر من مرة وقصفه مواقع لحركة حماس. والرسالة مفادها أنه بمجرد توقف الاحتجاجات العنيفة عند السياج الحدودي ووقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة- سيتم فتح المعبر مجددا لدخول العمال. ايضا الوسطاء المصريون والقطريون نقلوا هذه الرسالة.

ووفقا لهذه الرسائل، فإن مدى التطور الاقتصادي-المدني في القطاع يوازي مدى الاستقرار الأمني. وبحسب "واينت" فإن مسؤولون إسرائيليون بعثوا إنه "ليس لدينا نوايا لعدم تحسين الوضع السكاني في غزة" وإن "غزة هي مصلحة إسرائيلية"، في غضون ذلك اعلن في القطاع عن استعداداتهم للاحتجاجات اليوم قرب السياج الحدودي، في ثلاث مواقع، والتي بدأت منذ الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم".

ويشار إلى أن اغلاق المعبر اتخذ قبل أسبوع ردا على الاحتجاجات العنيفة عند السياج الحدودي، والتي بدأت كمحاولة لاستئناف الاحتجاجات الأسبوعية التي توقفت قبل ثلاث سنوات. اغلاق المعبر تسبب بضغوطات اقتصادية في غزة حيث كان يدخل كل يوم 18.500 عامل من غزة للعمل في إسرائيل، وهذا تسبب بضرر على اقتصاد غزة بنحو عشرة ملايين شاقل.

وذكرت مصادر إسرائيلية لموقع "واينت" أن حماس قدمت طلبا اضافيا بزيادة عدد العمال بنحو 1500 عامل يوميا الى اسرائيل حتى يصبح العدد 20 ألف عامل، في هذه المرحلة إسرائيل لم تقدم موافقتها، لكن مسؤولين إسرائيليين أوضحوا في أنه تمت المحافظة على الهدوء سيتم دراسة الطلب.