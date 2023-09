في أعقاب الأحداث التي اندلعت في يوم الغفران بسبب صلاة الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومنظمة كابلان فورس الاحتجاجية عن معارضة إقامة صلاة المساء في ميدان "ديزنغوف" في تل أبيب يوم الخميس.

وتأتي هذه الإعلانات وسط جدل متزايد حول الممارسات الدينية في المجال العام والفصل بين الرجال والنساء أثناء الصلاة الجماعية.

وصلت اشتباكات يوم الغفران إلى ذروتها في ميدان "ديزنغوف" مساء الأحد عندما بدأ المصلون الصلاة بعد انتهاء الصوم في يوم الغفران، وعلى الرغم من الحظر بلدية تل أبيب للفصل بين الجنسين، قام بعض الحاضرين بإقامة حاجز، مما أثار المواجهات.