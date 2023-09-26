وتأتي هذه الإعلانات وسط جدل متزايد حول الممارسات الدينية في المجال العام والفصل بين الرجال والنساء أثناء الصلاة الجماعية.

في أعقاب الأحداث التي اندلعت في يوم الغفران بسبب صلاة الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومنظمة كابلان فورس الاحتجاجية عن معارضة إقامة صلاة المساء في ميدان "ديزنغوف" في تل أبيب يوم الخميس.

وتأتي هذه الإعلانات وسط جدل متزايد حول الممارسات الدينية في المجال العام والفصل بين الرجال والنساء أثناء الصلاة الجماعية.

وصلت اشتباكات يوم الغفران إلى ذروتها في ميدان "ديزنغوف" مساء الأحد عندما بدأ المصلون الصلاة بعد انتهاء الصوم في يوم الغفران، وعلى الرغم من الحظر بلدية تل أبيب للفصل بين الجنسين، قام بعض الحاضرين بإقامة حاجز، مما أثار المواجهات.

https://twitter.com/i/web/status/1706618759249604860 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ونشر بن جفير رسالة فيديو يتحدى فيها المشاركين، قائلا إنه وحزبه "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية)سيقيمون صلاة المساء في نفس الموقع يوم الخميس.

ردًا على إعلان بن جفير، أعلنت قوة "كابلان" عن إقامة صلاة خاصة بها، مؤكدة على "الديمقراطية ووحدة إسرائيل".

ومن المقرر أن يتم ذلك بعد ساعة ونصف من حدث بن جفير، وقد أوضحوا التزامهم بإجراء الصلاة "دون فصل بين الجنسين" وشددوا على أن صلاتهم حصلت على موافقة رسمية من بلدية تل أبيب.