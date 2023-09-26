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  • للمرة الثانية: الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحركة حماس ردا على البالونات الخارقة والاحجاحات العنيفة

للمرة الثانية: الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحركة حماس ردا على البالونات الخارقة والاحجاحات العنيفة

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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس ردا على البالونات الحارقة والاحتجاجات العنيفة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه :"قصف قبل فترة قصيرة باستخدام طائرة مسيرة موقعا عسكريا لحركة حماس، ردا على البالونات الحارقة والاحتجاجات العنيفة في قطاع غزة"

وأضاف البيان :"الاحتجاجات العنيفة بمشاركة العشرات، وتجري خلال الساعات الأخيرة في عدد من المواقع بالقرب من السياج الحدودي". 

وتابع البيان :"قوات الجيش الإسرائيلي تتجهز بالمكان والاحتجاجات العنيفة من خلال استخدام وسائل تفريق المظاهرات ونيران القناصة، ورصدت بعض الاصابات, خلال ذلك القيت زجاجة حارقة تجاه السياج الحدودي, وخلال هذه الأحداث لم يتم رصد أي تسلل لأراضينا".

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