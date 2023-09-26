وزير إسرائيلي في زيارة تاريخية للسعودية: السياحة جسر للسلام

وشدد كاتس الوزير على الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالزيارة، قائلاً: "الشعور ممتاز. وأنا والسعوديون ندرك أن السياحة هي جسر للسلام من أجل الاقتصاد والحوار".

وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد إسرائيلي إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وهذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير إسرائيلي إلى السعودية لأمور رسمية.

وتحدث كاتس للقناة 12 حول الزيارة، وسلط الضوء على الأحداث التي أدت إلى هذا الإنجاز الدبلوماسي الرائد، وقال: "وصلنا إلى السعودية بعد اختيار دولة إسرائيل لفريق صنع القرار الذي سيحدد ما إذا كانت السعودية ستستضيف معرض إكسبو 2030".

وأضاف كاتس "لقد جاء وصولنا بعد خطاب رئيس الوزراء نتنياهو في الأمم المتحدة. بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلقينا رسالة مفادها أن التأشيرات تنتظرنا بالفعل. دخلنا المملكة العربية السعودية من الباب الرئيسي. لقد قلت دائمًا أنه إذا أتيت إلى السعودية العربية، سيكون باسم دولة إسرائيل رسميًا، وهذا ما حدث".

وشدد كاتس الوزير على الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالزيارة، قائلاً: "الشعور ممتاز. وأنا والسعوديون ندرك أن السياحة هي جسر للسلام من أجل الاقتصاد والحوار".

وتؤكد هذه المشاعر إمكانية أن تلعب السياحة دورًا محوريًا في تعزيز ليس فقط العلاقات الدبلوماسية ولكن أيضًا التعاون الاقتصادي بين الدول.

واختتم كاتس تصريحاته معبرا عن رغبته في زيادة التواصل بين البلدين.

وتابع كاتس "في ضوء الترحيب الحار، آمل حقًا أن يصل المزيد من الإسرائيليين الرسميين وغير الرسميين إلى المملكة العربية السعودية قريبًا. أنا وزير السياحة، ولست رئيسًا للوزراء. وأنا أثق في رئيس الوزراء".

كما قال. لقد فعل الخير لدولة إسرائيل في الماضي، وسوف يستمر في فعل الخير لدولة إسرائيل، وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، وإحلال السلام في بلدنا بعد العام غير الجيد الذي مررنا به".