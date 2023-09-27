فاجعة في العراق: مصرع 120 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين في حريق اندلع بقاعة للأعراس

وحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة على بذل كلّ الجهود لإغاثة المتضرّرين جرّاء الحادث.

لقي 120 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 200 في حريق اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات العراقية.

وأفادت المعلومات الأولية، أن سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف"، ممّا أدّى إلى "اشتعال النيران داخل القاعة ومن ثم اتساع دائرة الحريق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة، حسب قوات الدفاع المدني العراقية.

وحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة على بذل كلّ الجهود لإغاثة المتضرّرين جرّاء الحادث.

وفي وقت سابق كان مسؤول بفندق الرشيد في بغداد، قد أكد أن السلطات المعنية سيطرت على حريق محدود بالفندق أدى إلى إجلاء النزلاء ودبلوماسيين منه، فيما لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

ووقع الحريق المحدود في المطبخ، ووصف المسؤول عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، قائلا إن النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.

يقع الفندق في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين ببغداد، والتي يوجد بها البرلمان والعديد من المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

Zaid AL-OBEIDI / AFP أشخاص يتجمعون حول شاحنة تحمل أكياس جثث بعد اندلاع حريق أثناء حفل زفاف في قاعة مناسبات، خارج مستشفى الحمدانية العام في الحمدانية، العراق في 27 سبتمبر 2023. قُتل ما لا يقل عن 100 شخص وأصيب أكثر من 150 آخرين

Zaid AL-OBEIDI / AFP من موقع الحريق

ZAID AL-OBEIDI / AFP من موقع الحريق