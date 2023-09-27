شلال الدم يتواصل بالمجتمع العربي بإسرائيل: مقتل عربي من حيفا بعد رميه بوابل من الرصاص بوضح النهار

اليوم قام مجهول باستهداف رجل عربي من مدينة حيفا ورميه بوابل من الرصاص وقتله

يتواصل مسلسل الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل بدون توقف ، حيث ارتفع عدد الضحايا اليوم الى 181 بعد مقتل عاطف أبو كليب (50 عاما) من مدينة حيفا بعد قتله اثر رميه من قبل مجهول بوابل من الرصاص وسط النهار في أحد شوارع مدينة حيفا الرئيسية وسط إسرائيل.

ويبدو أنه بحسب هيئة الرسمية "كان" انه وفقا لما علمته الشرطة بأن الجريمة اليوم انتقام على مقتل ادموند ديبي الذي قتل يوم السبت الماضي في حيفا، والذي لم يكن على ما يبدو الهدف الأساسي للجريمة.

وأدى هذا الصراع الدامي الى مقتل رائد يوسف (59 عاما) من مدينة حيفا وهو معروف أيضا للشرطة والذي قتل قبل أسبوعين قرب عكا، وأبو كليب الذي قتل اليوم والمعروف ايضا للشرطة هو الضحية 181، وبدأت الشرطة الإسرائيلية بتمشيط موقع الجريمة الى جانب جمع الأدلة في مواقع الجرائم الأخرى.

من جانبه عقب رئيس معسكر الدولة بيني غانتس على الجريمة في وضح النهار مطالبا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اقالة وزير الأمن القومي بن غفير وقال إن "الحكومة الحالية التي وضعت بن غفير في منصبه، ومشغول في الاستفزازات بدلا من انقاذ حياة البشر، غير مؤهلة لأدارة هذا الحدث, يجب على الحكومة اقالة بن غفير، ليس فقط بسبب افعاله، وانما بشكل أساسي بسبب فشله". واضاف غانتس في منشوره على الجريمة وقال :"في مدينة حيفا ووسط شارع رئيسي، وفي ضوء النهار، الجريمة اليوم تجسد لاي مدى الفشل، والى اي مدى يحتاج الى علاج".