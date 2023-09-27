الشاباك يكشف احباط محاولة ايرانية لاستهداف الوزير ايتمار بن غفير

الشاباك يعتقل خلية مكونة من خمسة أشخاص حاولت اغتيال عدد من الشخصيات الإسرائيلية

كشف جهاز الشاباك الإسرائيلي اليوم عن أحباط محاولة ايرانية لتنفيذ اعتداء في إسرائيل تضمنت استهداف شخصية عامة بينها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، حيث اعتقلوا خمسة أشخاص بينهم مواطنين عربيين من سكان مدينة الناصرة وقرية المقيبلة في شمال إسرائيل.

Shin Bet Spokesperson الخلية التي اعتقلها الشاباك

وكشف البيان الصادر عن الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي عن احباط شبكة مسلحة نشطت في إسرائيل وفي الضفة الغربية، بموجب تعليمات جهات أمنية ايرانية بهدف تنفيذ أنشطة عدوانية وتقويض أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها.

وفي إطار التحقيقات بالقضية اعتقل الشاباك خمسة متورطين ثلاثة منهم من الضفة الغربية وهم مراد كمامجة من كفر دان (47 عاما)، حسن مغريمة (34 عاما) من جنين وزياد شنطي (45 عاما) من جنين، ومواطنين عربيين من شمال إسرائيل حماد حمادي (23 عاما) ويوسف حمادي من قرية مقيبلة (18 عاما).

ويتضح من التحقيقات أن كل من مراد وحس عملا بتوجيهات وتعليمات مسؤول يعيش في الاردن يعمل من جانب مسؤولين أمنيين ايرانيين، وطلب منهما تهريب أسلحة الى داخل إسرائيل وجمع معلومات استخباراتية عن شخصيات محاطة بحراسة وشخصيات عامة هامة، بينها شخصيات سياسية مثل الوزير ايتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا غليك. ويشار الى أنه من خلال التحقيقات معهما بأنه على ضوء الترتيبات الأمنية حول الوزير ، لم ينجحوا بتنفيذ مهمتهما.

وعمل مراد وحسن بتوجيهات مسؤولين أمنيين ايرانيين لدفع تنفيذ أنشطة عدائية داخل إسرائيل، بما يشمل احراق سيارات مواطنين إسرائيليين، ويتضح من التحقيقات أن مراد وحسن جندوا زياد شنطي لتنفيذ العملية وكان مدركا أنه يتعامل مع ايرانيين.

وذكر البيان أنه :"في أعقاب ذلك قام زياد شنطي بتجنيد مواطنين إسرائيليين وهما حماد حمادي ويوسف حماد باعتداء إحراق سيارات، والاثنين قاما باحراق سيارة في حيفا بتاريخ 22/6/23 وحتى أنهم وثقوا الاعتداء، التقديرات هي ان الحديث يدور عن مهمة اختبارية من جانب الجهات الايرانية التي توجههم بهدف دفع وتنفيذ أنشطة عدوانية أكثر جدية لاحقا".

وقال البيان إن "التحقيقات كشفت عن طريقة عمل ايرانية، باستخدام مواطنين إسرائيليين ، ايضا ممن لديهم خلفية جنائية، وتجنيدهم لصالح تنفيذ اعتداءات في منصات عمل إجرامية مقابل مبالغ مالية".