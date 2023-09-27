علماء الآثار يكشتفون "لأول مرة" قبر مومس هيتيرا من الفترة اليونانية القديمة

وقال الدكتور غاي شتيبل، من جامعة تل أبيب: “لقد عثرنا، لأول مرة في العالم كله، على قبر لهيتيرا”.

اكتشف علماء آثار إسرائيليون كهف دفن لمحظية هيتيرا اليونانية القديمة، يحتوي على اكتشافات نادرة والأولى من نوعها في العالم.

وقال الدكتور غاي شتيبل، من جامعة تل أبيب: “لقد عثرنا، لأول مرة في العالم كله، على قبر لهيتيرا”.

كانت الهيتايرا اليونانية القديمة محظيات رافقن كبار الشخصيات في العالم الهلنستي، وفي هذه الحالة يعود تاريخ القبر إلى أواخر القرن الرابع إلى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد. تم اكتشافه خلال حفريات سلطة الآثار الإسرائيلية بالقدس.

وأضاف الدكتور شتيبل: "السؤال الأكثر تحفيزاً الذي برز من هذا الاكتشاف هو: ماذا يفعل قبر امرأة يونانية على الطريق السريع المؤدي إلى القدس، بعيداً عن أي موقع أو مستوطنة في تلك الفترة".

Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority ليات أوز من هيئة الآثار الإسرائيلية (يسار) والدكتور غاي شتيبل من جامعة تل أبيب، مع المرآة النادرة.

تم اكتشاف بقايا جثة المرأة الشابة المحترقة بجانب مرآة صندوقية نادرة في حالة حفظ مثالية، ويُزعم أنها كانت أيضًا “أقدم دليل في إسرائيل على حرق الجثة في الفترة الهلنستية”.

وقاد الدراسة المشتركة الدكتور شتيبل من TAU وليات أوز من هيئة الآثار الإسرائيلية (IAA). واقترح الباحثون أن المرآة النادرة تشير إلى أن المرأة كانت رفيقة لمسؤول عسكري أو حكومي هلينستي كبير، خلال حملة عبر أرض إسرائيل.

وأضاف أوز: "هذه هي المرآة الثانية فقط من هذا النوع التي يتم اكتشافها حتى الآن في إسرائيل، وفي المجمل، لا يُعرف سوى 63 مرآة من هذا النوع في جميع أنحاء العالم الهلنستي". "إن جودة إنتاج المرآة عالية جدًا بحيث تم الحفاظ عليها في حالة ممتازة، وبدت وكأنها صنعت بالأمس."

Shai Halevi / Israel Antiquities Authority العمل في كهف الدفن التابع لمحظية هيتيرا اليونانية القديمة من زمن الإسكندر الأكبر، والذي تم العثور عليه بالقرب من القدس، إسرائيل.

وأشار الباحثون إلى أن المرايا الصندوقية كانت عادة مزينة بنقوش لشخصيات أنثوية مثالية وشخصيات للإلهة اليونانية، خاصة أفروديت.

وأوضح الباحثون، "كانت المرايا البرونزية مثل تلك التي تم العثور عليها تعتبر سلعة فاخرة باهظة الثمن، ويمكن أن تصل إلى حوزة النساء اليونانيات بطريقتين: كجزء من مهرهن قبل حفل الزفاف، أو كهدية يقدمها الرجال إلى الهيتيراي.

Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority المرآة البرونزية المحفوظة بشكل مثالي والتي تنتمي إلى مومس هيتيرا اليونانية القديمة، وجدت بالقرب من القدس، إسرائيل.

وافترضت الدراسة أن المرأة كانت محظية هيتيرا وليست امرأة متزوجة، لأن الأخيرة نادرا ما تغادر منزلها في اليونان.

وسيتم عرض الدراسة والمرآة في مؤتمر قادم بعنوان “دراسات جديدة في آثار القدس ومنطقتها” تعقده سلطة الآثار الإسرائيلية وجامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس، في الفترة ما بين 11 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول.