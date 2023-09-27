كان هذا اللقاء قبل المقابلة التي أجراها بن سلمان وتطرق خلالها الى عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية

ذكرت هيئة البث الرسمية أن مسؤولا إسرائيليا اجتمع مع مسؤول سعودي سياسي في السعودية قبل أسبوع، يأتي هذا بعد زيارة وزير السياحة الاسرائيلي كاتس الى السعودية للمشاركة في مؤتمر دولي.

وأجري الاجتماع السري بين المدير العام لوزارة الصحة د.سيفي مندلوفتش ومسؤول سياسي سعودي، وسافر د.مندلوفتش نيابة عن وزير الصحة موشيه اربيل لإجراء اجتماع مهني مع المسؤول السعودي الكبير في المملكة.

وأفيد أنه لم يتم الكشف عن الاجتماع والذي كان جزءا من سلسلة اجتماعات سرية تدار خلال الأيام الأخيرة في إطار تطور العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والتي لا يزال جزء منها ممنوع من النشر. وأجري الاجتماع قبل التصريح الهام والتاريخي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول تقدم العلاقات بين البلدين. ورفض ديوان الوزير اربيل التعقيب على التقرير الذي أوردته "كان".

ويشار الى أن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس وصل الثلاثاء الى الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي كما سينطلق الى الرياض الاسبوع القادم وزير الاتصالات الإسرائيلي". وصرح وزير السياحة كاتس أمس خلال مقابلة اعلامية مع "كان" عن رحلته الى السعودية وقال :"مثل هذه الرحلة، نحن لا نحسبها، لكن من المحتمل جدا ان يكون المزيد من الاجتماعات. وكل ما سيحدث سيتم الحديث عنه". وأضاف "لو لم يوافق نتنياهو لما تمت الرحلة".