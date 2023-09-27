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  • مذبحة في الجليل :خمسة قتلى بإطلاق نار في قرية بسمة طبعون شمالي إسرائيل

مذبحة في الجليل :خمسة قتلى بإطلاق نار في قرية بسمة طبعون شمالي إسرائيل

i24NEWS

دقيقة 4
موقع الجريمة
MDAموقع الجريمة

الضحايا خمسة ثلاثة رجال وأمراتين اقرت نجمة داوود الحمراء عن وفاتهم في المكان

قتل خمسة أشخاص جراء إطلاق نار في بسمة طبعون، من بين الضحايا ثلاثة رجال وامرأتين في سنوات الثلاثين من عمرهم ، واقرت نجمة داوود الحمراء وفاة خمسة في المكان في حين تتعامل مع مصاب إضافي توصف حالته بالمتوسطة والذي تم نقله الى العلاج في المستشفى ويعاني من إصابات بالغة. 

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وتفحص الشرطة ان كانت علاقة لهذه المجزرة مع الجريمة السابقة اليوم في حيفا, ويشار الى أن قائد الشرطة كوبي شبتاي في طريقه الى موقع الجريمة. 

وصرح أحد المسعفين الذين تم استدعائهم للمكان إن "الحديث يدور عن حدث صعب للغاية" وروى :"كان هناك ستة مصابين عانوا من إصابات بالغة، باشرنا فورا بالفحوصات الطبية، للأسف ثلاثة رجال وأمراتين كانوا بدون علامات حياة واضطررنا للاعلان عن وفاتهم، في حين أن رجلا بجيل 49 من حياته أصيب بصورة متوسطة ونقل الى المستشفى".

 وأعلن بوفت سابق اليوم عن مقتل عاطف أبو كليب (50 عاما) من مدينة حيفا بعد قتله اثر رميه من قبل مجهول بوابل من الرصاص وسط النهار في أحد شوارع مدينة حيفا الرئيسية وسط إسرائيل

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