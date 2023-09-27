إسرائيل: بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة تشعل النار في إحدى الغابات بالنقب الغربي

تأتي الحرائق بعد يوم من قصف إسرائيل موقعا عسكريا لحركى حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة أخرى واشتباكات في مظاهرات

اندلع حريقان، اليوم الأربعاء، في غابة بئيري في النقب الغربي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، على ما يبدو بسبب بالونات حارقة تم إرسالها إلى إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكر الصندوق القومي الإسرائيلي (كاكال) (المسؤول عن صيانة غابات البلاد) وتم إرسال سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لمحاولة إخماد النيران.

وتأتي الحرائق بعد يوم من قصف إسرائيل موقعا عسكريا لحركى حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة أخرى واشتباكات في مظاهرات على طول الحدود في الأيام المنصرمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الموقع يقع بالقرب من منطقة أطلق فيها مهاجمون النار على جنود الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرة عنيفة"، موضحا أن "الجنود ردوا بالذخيرة الحية على مهاجم (...) وأصابوه".

وأسفرت أعمال العنف على السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، التي بدأت في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، عن إصابة ما يقرب من 100 شخص على الجانب الفلسطيني.

وكانت إسرائيل قد بعثت رسالة، أمس الثلاثاء، الى حركة حماس عن طريق المبعوث الأممي تور وينسلد الذي دخل الى قطاع غزة عن طريق معبر ايرز/بيت حانون بهدف دفع تهدئة عند منطقة السياج الحدودي والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات عنيفة قادت الى رد للجيش الإسرائيلي أكثر من مرة وقصفه مواقع لحركة حماس. والرسالة مفادها أنه بمجرد توقف الاحتجاجات العنيفة عند السياج الحدودي ووقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة- سيتم فتح المعبر مجددا لدخول العمال. ايضا الوسطاء المصريون والقطريون نقلوا هذه الرسالة.