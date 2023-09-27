وزير الأمن الإسرائيلي يعد ببناء مئات الوحدات السكنية لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

صرح وزير الأمن الإسرائيلي الثلاثاء، بأنه سيسمح ببناء 350 وحدة سكنية في الضفة الغربية وذلك في الوقت الذي تتم فيه على قدم وساق محاولات حثيثة لبلورة اتفاق تاريخي

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الثلاثاء، بأنه سيسمح ببناء 350 وحدة سكنية في الضفة الغربية وذلك في الوقت الذي تتم فيه على قدم وساق محاولات حثيثة لبلورة اتفاق تاريخي يسمح بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشره واينت، فقد تفقد غالانت الثلاثاء أعمال توسيع معبر مزمورية الواقع شرقي مستوطنات جوش عتصيون ويخدم سكان المنطقة بوصفه معبرا رئيسيا. ويضطر الآلاف من سكان المنطقة للانتظار ساعات طوال يوميا لاجتياز المعبر غير المهيأ لمرور آلاف السيارات.

ورافق الوزير كل من رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون (المتناثرة بين بيت لحم والخليل) ورئيس إدارة الاستيطان في الضفة الغربية شلومو نئمان.

كما استعرض نئمان، خلال جولته أعمال البناء التي تجريها السلطة الفلسطينية في المنطقة، وأوضح للوزير غالانت الأضرار التي لحقت بصحراء يهودا والخطر الأمني المتمثل في إنشاء مدينة فلسطينية، ستحاصر المستوطنات الوقعة شرقي غوش عتصيون داخل جيب، وفق تعبره.

واتفق غالانت مع محدثيه بأن "عمليات البناء تجري الآن بهدف تطويق غوش عتصيون والاستيطان اليهودي في جبل الخليل شرقاً. وهذه العملية تتعارض مع كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الماضي".

من جهتها، طالبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ووزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير الحكومة بوقف البناء الفلسطيني.

ووصفت الوزيرة ستروك المخاطر التي تنطوي على مواصلة البناء الهادف إلى إنشاء مدينة فلسطينية جديدة بالمنطقة ب بخلاف ما اتفق عليه في اتفاق أوسلو، حيث تقرر الإبقاء على هذه المنطقة محمية متفق عليها، على ما قالت. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أمر بعقد جلسة لنقاش المسألة، بناء على طلب ستروك.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense وزير الأمن الإسرائيلي غالانت يجتمع مع كبار قادة الأمن لمتابعة سير العملية في جنين التي انطلقت فجر الإثنين، 3 تموز 2023.

كما خص الوزير مستوطنة بيت أيل بزيارة، وعرض أمامه رئيس مجلس مستوطنة شاي آلون احتياجات المستوطنة وعلى رأسها شق منفذ الى شارع 60 المؤدي إلى القدس وبناء 350 وحدة سكن بموازاة تنفيذ قرار إخلاء مباني الإدارة المدنية من المكان لصالح توسيع الاستيطان بالقرب من رام الله.

وأوضح غالانت خلال تلك الزيارة أنه يأمل في أن يرى المشروع يتحقق وأضاف "أنا متأكد من أننا سنتمكن من قص الشريط وتنفيذ عملية البناء نفسها خلال فترة عمل الحكومة الحالية".