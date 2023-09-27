أرييه درعي"في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تقديم مسودة جديدة، بناء على المناقشات السابقة، مع تعديلات أحادية الجانب، لا سيما فيما يتعلق بلجنة اختيار القضاة"

أعرب زعيم حزب "شاس" المتشدد، أرييه درعي، عن تفاؤله، اليوم الأربعاء، بشأن قدرة إسرائيل على التوصل إلى توافق واسع النطاق بشأن خطة الإصلاح القضائي الذي تروج له الحكومة، قائلا إن البلاد "أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيقه" وتابع "نحن نسعى ونعمل من أجل اتفاقيات واسعة قدر الإمكان، هذا هو هدفنا". وأكد على أنه "على الرغم من غياب الاتفاقيات الثابتة والعقبات العديدة التي واجهته.

وأعرب درعي عن أمله في أن تجلس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول خطة الإصلاح القضائي، بدلا من الاستمرار في الانقسامات والخلافات التي يعتبرها خطرا على البلاد. لكنه شدد أيضا على أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تقديم مسودة جديدة، بناء على المناقشات السابقة، مع تعديلات أحادية الجانب، لا سيما فيما يتعلق بلجنة اختيار القضاة"

واستشهد أرييه درعي بوزير العدل ياريف ليفين من حزب الليكود، الذي ندد بالتشكيلة الحالية للجنة. وبحسب ليفين، فإن "التركيبة الحالية للجنة تمنحها أغلبية نظامية، ما يسمح لها بالموافقة على التعيينات أو القرارات حتى لو كانت تتعارض مع موقف الحكومة المنتخبة" وأضاف درعي: “إنه وضع لا يمكن تصوره”، مشدداً على ضرورة الإصلاح لاستعادة التوازن داخل اللجنة.

وكان أرييه درعي، متنصف سبتمبر/أيلول الجاري، أنه لم يعد يسعى للعودة إلى الحكومة. ويأتي البيان بعد يوم من دفاع الائتلاف الحاكم عن قانون في المحكمة العليا يهدف إلى تسهيل عودته إلى الحكومة. وفي مقابلة مع موقع كيكار هاشبات الإخباري الحريدي، أشار درعي إلى أنه لن يتخذ خطوات للانضمام إلى الحكومة، على الرغم من أنه تم بالفعل إقرار قانون يحد من قدرة المحكمة (قانون أساس- تقليص بند المعقولية) علما أنه بناء على بند المعقولية، ألغت المحكمة تعيين درعي وزيرا من قبل رئيس الوزراء بنيامنين نتنياهو بدعوى أنه "غير معقول".

وفي السياق قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقادة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، الجمعة المنصرمة، إنه مصمم على التوصل إلى توافق بشأن "خطة التعديلات القضائية"، وأنه لن يفرضه. جاء هذا في اجتماع شارك به نحو 20 من قادة المنظمات. ومن بينهم ممثلون عن الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، والوكالة اليهودية، ورابطة مناهضة التشهير ضد اسرائيل، ورؤساء التيارات الأرثوذكسية والمحافظة والإصلاحية.

وخارج القاعة، احتج نحو 200 متظاهر ضد الانقلاب، معظمهم من الإسرائيليين، وهتفوا الهتافات الاحتجاجية التي سُمعت بوضوح في القاعة التي انعقد فيها الاجتماع.