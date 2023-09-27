بنيامين نتنياهو: "قرار واشنطن إعفاء إسرائيل من التأشيرة دليل على العلاقات القوية بيننا"

نتنياهو: "اليوم نحتفل بلحظة مهمة ومبهجة لجميع مواطني إسرائيل. تم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي، أخيرًا بعد سنوات عديدة"

رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأربعاء، بإعلان واشنطن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وقال نتنياهو: "اليوم نحتفل بلحظة مهمة ومبهجة لجميع مواطني إسرائيل. تم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي، أخيرًا بعد سنوات عديدة.

وهذا سيوفر لكم أيها المواطنون الإسرائيليون الكثير من الوقت والكثير من المتاعب والكثير من المال. لن يضطر أولئك الذين يرغبون في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانتظار شهورًا للحصول على موعد. لقد عملنا على هذا الأمر لسنوات عديدة،

ما يقرب من عقد من الزمن، وأكثر من ذلك في العام الماضي عندما مررنا تشريعًا واسع النطاق في الكنيست، تشريعًا أرسى الأساس القانوني لهذه الخطوة. هناك حوالي 40 دولة فقط معفاة من التأشيرات، والآن انضمت إسرائيل أيضًا إلى القائمة".

ووفقا لنتنياهو فإن هذا القرار دليل آخر على العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة. كما قدم رئيس الوزراء شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن لدعمه هذه الخطوة، معتبرا أنها قد تزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين".

وشكر نتنياهو كذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن على دوره المهم في هذه العملية، والوزير مايوركس والسفير السابق توم نيدس على جهوده.

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن انضمام إسرائيل الذي طال انتظاره إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (VWP) أصبح رسميًا أخيرًا.