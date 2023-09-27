حول انطباعه عن قرب التطبيع السعودي الإسرائيلي قال الوزير "أن العلاقة الغرامية بدأت تتبلور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وإسرائيل"

أجرت قناة i24news بالعربية، مساء الأربعاء، لقاء مع وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس المتواجد في السعودية في زيارة تاريخية وكشفت أسارير وجهه مقدار الترحاب والأمان الذي شعر به الوفد الإسرائيلي في البلد الذي كان دخوله من قبل الإسرائيليين حتى الأمس حلما بعيد المنال.

وقال الوزير "لا نشعر بأي خوف..أنت تشعر الهدوء والجوار والانفتاح وكأننا نتجول في تل أبيب". تواجدنا في المؤتمر اليوم وتوجه الي الكثير من المشاركين. حتى وزير السياحة السعودي أشار إلى وجود أشخاص لم نعتاد وجودهم في السعودية دون أن يذكر اسم إسرائيل بشكل واضح.

وحول انطباعه عن قرب التطبيع السعودي الإسرائيلي قال الوزير "أن العلاقة الغرامية بدأت تتبلور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وإسرائيل، مشيرا إلى أن الكثير مما يورد في الإعلام بهذا الصدد من تقديم إسرائيل تنازلات بهذا الملف لا علاقة له بالأمر الواقع".

وفيما خص تطوير السياحة على مستوى البلدين قال الوزير كاتس إن الاتفاق المحتم لمع الرياض سيكون دافئا لكنه شخصيا لا يعتقد أن الكثير من السياح السعوديين سيزورون إسرائيل لكن بالتأكيد سيكون حركة سياحة إسرائيلية في السعودية.

وصل وزير السياحة الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، على رأس وفد إسرائيلي إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وهذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير إسرائيلي إلى السعودية بينما تدور عملية مكوكية تقودها الولايات المتحدة لبلورة اتفاق تاريخي ينهي الصراع العربي الإسرائيلي، وسط دعوة الطرف الفلسطيني لتقديم مطالبه.