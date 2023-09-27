وزير الأمن غالانت في ذكرى حرب يوم الغفران الـ 50: "لن نتردد باستخدام كامل قوتنا لحماية إسرائيل"

"لا نريد التصعيد ولا نطمح للقتال، ولكن إذا توجب علينا أن نتحرك، فإن عملية "الدرع والسهم" ستكون بمثابة تذكير لكل عنصر إرهابي بقدرات منظومتنا الأمنية"

ألقى وزير الأمن الإسرائيلي الليلة (الأربعاء) كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران. وتطرق وزير الأمن في كلمته إلى آخر التطورات على حدود قطاع غزة.

"هذا المساء، من المهم أن نذكّر العناصر الإرهابية في غزة بميزان علاقات القوة الحقيقية بين الجيش الإسرائيلي وحماس وشركائها".

وأضاف: "لا نريد التصعيد ولا نطمح للقتال، ولكن إذا وصلنا إلى وضع سيفرض علينا أن نتحرك، فإن عملية "الدرع والسهم" ستكون بمثابة تذكير لكل عنصر إرهابي بقدرات منظومتنا الأمنية".

وتابع الوزير "إذا تعرض مواطنون إسرائيليون أو جنود الجيش الإسرائيلي للأذى، فلن نتردد في استخدام القوة الكاملة المتاحة لنا لضمان سلامة المواطنين، واستعادة الهدوء للمنطقة".

تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة تصعيدا خطيرا حمل المراقبين على عدم استبعاد الانزلاق نحو جولة قتال إضافية على جبهة غزة لا سيما أن حماس تدفع منذ نحو أسبوعين الشباب الى المنطقة المحاذية للسياج الحدودي ويحولها أولئك إلى مسرح مواجهة مع الجيش الإسرائيلي حيث يحرقون الإطارات ويلقون الحجارة والعبوات الناسفة فضلا عن البالونات الحارقة والمتفجرة التي تسببت بحرق محاصيل بأكملها على الجانب الآخر من الحدود.