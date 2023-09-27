السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة: "القضية الفلسطينية أولوية وطنية وإحدى ثوابت سياسته الخارجية"

عمر هلال:"المغرب دعا إلى تجنب التصعيد والعنف، وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يعرقل إحياء عملية السلام"

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال كلمته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في نيويورك، على أن "المغرب يعتبر القضية الفلسطينية أولوية وطنية وإحدى ثوابت سياستها الخارجية"، مشيرا إلى أن "المغرب دعا إلى تجنب التصعيد والعنف، وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يعرقل إحياء عملية السلام".

وفي السياق قال عمر هلال، إن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عبر عن الأهمية التي يوليها المغرب للقضية الفلسطينية"وتابع "وبنفس الجدية والحزم، نؤكد موقف المغرب الراسخ، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة".

من جانب آخر، جدد عمر هلال "رفض المغرب لكل الإجراءات الأحادية التي تقوض الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف، ودعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، ولكل قراراتها الرامية إلى الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود سنة 1967، وفقا لحل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وفي احترام لمبادئ الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة".