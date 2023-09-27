تقرير: سفير السعودية غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية يلغي زيارة للحرم القدسي وسط تصاعد التوتر

طالبت بعض الأصوات الفلسطينية بمنع الوفد السعودي من دخول المسجد الأقصى، بحسب مصدر فلسطيني في رام الله نقلته صحيفة "هآرتس"

ألغى سفير السعودية لدى الأردن والسفير غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، زيارته التي كانت مقررة للمسجد الأقصى، بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس"، وجاء قرار تأجيل الزيارة "بعد انتقادات من بعض الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي. ووسط تصاعد التوتر، طالبت بعض الأصوات الفلسطينية بمنع الوفد السعودي من دخول المسجد".

وبحسب مصدر فلسطيني في رام الله نقلته صحيفة "هآرتس"، فإن "السفير السديري اختار تأجيل الزيارة بعد إدراكه لحساسية الأمر والانتقادات والتداعيات المحيطة به".

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ولم يعلن الدبلوماسي رسميا عن زيارته، اليوم الأربعاء، ولم ينسقها مع الأوقاف الإسلامية، وهي هيئة إسلامية أردنية فلسطينية مشتركة مسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى والإشراف على زيارات الوفود الرسمية.

وكان السديري، قد وصل إلى الضفة الغربية في وقت سابق للمشاركة في محادثات مع مسؤولي السلطة الفلسطينية، حيث "عقد خلال زيارته لقاءات مع محمود عباس وكبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية"، وجدد التزام السعودية "بالعمل على إقامة دولة فلسطينية".

وتأتي زيارة السديري على خلفية تزايد العلاقات بين إسرائيل والسعودية. يحمل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وعدًا بتعزيز وصول إسرائيل إلى الأسواق داخل السعودية واحتمال إنشاء تحالف إقليمي أكثر قوة ضد التهديدات الإيرانية.

خلال خطاب ألقاه مؤخرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أنه "نقترب من التوصل إلى السلام مع المملكة العربية السعودية، وسيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة، والسلام بين السعودية وإسرائيل سيخلق شرقا أوسط جديدا"وأفاد"اتفاقات إبراهام فتحت الباب أمام حقبة تاريخية من السلام"ولفت إلى أن "الممر الواصل بين الهند وأوروبا سيشكل تحولا جذريا وتاريخيا".ن أن إسرائيل والسعودية "تقفان على شفا سلام تاريخي".