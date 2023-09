تقرير: سفير السعودية غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية يلغي زيارة للحرم القدسي وسط تصاعد التوتر

ألغى سفير السعودية لدى الأردن والسفير غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، زيارته التي كانت مقررة للمسجد الأقصى، بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس"، وجاء قرار تأجيل الزيارة "بعد انتقادات من بعض الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي. ووسط تصاعد التوتر، طالبت بعض الأصوات الفلسطينية بمنع الوفد السعودي من دخول المسجد".

وبحسب مصدر فلسطيني في رام الله نقلته صحيفة "هآرتس"، فإن "السفير السديري اختار تأجيل الزيارة بعد إدراكه لحساسية الأمر والانتقادات والتداعيات المحيطة به".