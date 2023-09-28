السلطات الإسرائيلية تجدد فتح معبر إيريز أمام آلاف العمال من قطاع غزة

أعلن منسق العمليات الحكومية في أراضي الضفة الغربية "أنه ابتداء من اليوم الخميس سيُسمح للعمال الفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر إيرز

في الوقت الذي شهد في الشريط الحدودي مع قطاع غزة سخونة وتصعيدا واستؤنفت فيه مشاهد إحراق الإطارات وإرسال البالونات الحارقة والتي استتبعت برد عسكري من قبل الجيش الإسرائيلي حيث تم قصف مواقع لحماس على مدى الأيام الأخيرة، تم الإعلان صباح اليوم عن فتح معبر إيريز والسماح لآلاف العمال من القطاع المحاصر بالخروج للعمل في إسرائيل.

وأعلن منسق العمليات الحكومية في أراضي الضفة الغربية "أنه ابتداء من اليوم الخميس سيُسمح للعمال الفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر إيرز. وأضاف أن "استمرار السياسة المدنية سيكون ممكنا على أساس تقييم الوضع الأمني والاستقرار".

وبمناسبة إحياء الذكرى الخمسين الرسمية لحرب الغفران أمس الأربعاء قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت "من المهم أن نذكر العناصر الإرهابية في غزة بميزان علاقات القوة الحقيقية بين الجيش الإسرائيلي وحماس وشركائها".

ولمح غالانت بإشارة واضحة إلى مصير قادة الجهاد الإسلامي الذين اغتالتهم إسرائيل باستهداف مباشر، في أيار المنصرم على خلفية ضلوعهم في عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ناهيك عن تمويل وتدريب عناصر لهم في الضفة الغربية.

Atia Mohammed/Flash90 فلسطينيون يشتبكون مع القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة.

كما بعثت إسرائيل برسالة قبل يومين إلى حركة حماس عن طريق المبعوث الأممي تور وينسلاند مفادها أنه بمجرد توقف الاحتجاجات العنيفة عند السياج الحدودي ووقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة سيتم فتح المعبر مجددا لدخول العمال.

تسبب إغلاق المعبر (تحت وقع الاحتجاجات العنيفة) بضغوطات اقتصادية في القطاع حيث دخل بصورة يومية 18500 عامل من غزة للعمل في إسرائيل، وإغلاقه ألحق الضرر باقتصاد غزة بنحو عشرة ملايين شيكل.