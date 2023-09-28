إسرائيل: انعقاد جلسة للبت في "قانون انعدام الأهلية" ووزير القضاء يصفها بـ "محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات"

وصف لافين موافقة القضاة على النظر في المسألة على أنها محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات وإنهاء حكم اليمين من خلال عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

من المقرر أن تنعقد اليوم الخميس، جلسة تتألف من 11 قاضيا في المحكمة العليا للنظر في قضية "قانون انعدام الأهلية" وسط غضب اليمين المتمثل بالحكومة وعلى رأسها وزير القضاء ياريف ليفين الذي وصف موافقة القضاة على النظر في المسألة على أنها محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات وإنهاء حكم اليمين من خلال عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق النشر في معريف.

وأضاف لافين محذرا: "وسيترتب على ذلك القضاء على الديمقراطية في إسرائيل واستبدالها بحكم مجموعة من الأشخاص الذين نصبوا أنفسهم فوق الشعب وفوق كلمة الناخبين".

وتابع لافين: "معنى تأجيل تطبيق "قانون انعدام الأهلية" هو أنه سيصبح باستطاعة أي مسؤول مهما بلغ شأنه أن ينسب لنفسه صلاحيات لم تُمنح له من قبل، ويناقش الاحتمال غير المنطقي بحد ذاته المتمثل بعزل الرئيس بسب عدم أهليته مزاولة عمله، وكل هذا في معارضة تامة لنتائج الانتخابات".

وخرج في الأثناء مئات المتظاهرين للتظاهر أمام مقر إقامة رئيس الوزراء. ورفض المتظاهرون الانصياع لتعليمات رجال الشرطة بعدم تجاوز المساحة المسموح بها للتظاهر أمام المنازل الخاصة للمسؤولين المنتخبين وفقا لقرار المحكمة العليا في هذا الشأن، ما اضطر ضابط الشرطة إلى إعلان التجمهر غير قانونيا وأمرهم بالتفرق من المكان.

واعتقلت الشرطة أربعة متظاهرين أخلوا بالنظام عندما تسللوا إلى مداخل البيوت الخاصة لبعض السكان.