مراسل حزب الله يواصل استفزازاته للجنود الإسرائيليين على الحدود الشمالية لإسرائيل

تفاخر مراسل قناة المنار الخميس باقترابه حد التلاصق من جنود إسرائيليين عند الخط الفاصل الممتدة وراءه مزارع شبعا ونشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيا أن "الجيش اللبناني أجبر العدو على الابتعاد إلى الوراء كل هذه المسافة". في المقابل قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الصحفي لم يجتاز الحدود".

وبحسب النشر في واينت، فإن الفيديو يظهر علي شعيب بمنطقة مزارع شبعا (هار دوف) حيث لا يوجد عائق مادي على الحدود، وقدم شعيب قائد كتيبة حيرام المقدم آفي مارسيانو بوصفه "قائد اللواء 769 في جيش الاحتلال الإسرائيلي".