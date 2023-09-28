مراسل حزب الله يواصل استفزازاته للجنود الإسرائيليين على الحدود الشمالية لإسرائيل

"تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على شق الطرق العملياتية وتحديد الأراضي الإسرائيلية بالسواتر الترابية بإشراف القائد الجديد للفرقة الإقليمية المسؤولة عن جبل دوف"

تفاخر مراسل قناة المنار الخميس باقترابه حد التلاصق من جنود إسرائيليين عند الخط الفاصل الممتدة وراءه مزارع شبعا ونشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيا أن "الجيش اللبناني أجبر العدو على الابتعاد إلى الوراء كل هذه المسافة". في المقابل قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الصحفي لم يجتاز الحدود".

وبحسب النشر في واينت، فإن الفيديو يظهر علي شعيب بمنطقة مزارع شبعا (هار دوف) حيث لا يوجد عائق مادي على الحدود، وقدم شعيب قائد كتيبة حيرام المقدم آفي مارسيانو بوصفه "قائد اللواء 769 في جيش الاحتلال الإسرائيلي".

https://twitter.com/i/web/status/1707033586040181023 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتعتبر إسرائيل مشروع التوثيق والتقاط الصور الذي يقوم به الصحفي اللبناني يوميا بأنه لا يعدو كونه استفزازا للجيش الإسرائيلي.

ويضيف التقرير أنه لا يوجد في منطقة هار دوف (مزارع شبعا) سياج أو أي عائق مادي آخر، ولا توجد كذلك بلدات إسرائيلية. ويمكن لأي لبناني أن يطأها، والأمر نفسه يسري على امتداد الـ 120 كيلومتراً الواقعة بين رأس الناقورة وسفوح جبل الشيخ، وهو ما يقوم به الجنود اللبنانيون من وقت لآخر.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تعمل على شق الطرق العملياتية وتحديد الأراضي الإسرائيلية بالسواتر الترابية، كما يظهر في التوثيق بحضور القائد الجديد للفرقة الإقليمية المسؤولة عن هار دوف، العقيد مارسيانو، بالاستعانة بالدبابات المتأهبة والعشرات من أجهزة المراقبة التابعة للفرقة المكانية التي تقوم بمسح الأراضي اللبنانية.